VIDEO Mučne scene! Zvijezda omiljene komedije previjala se na podu i vrištala, iznijeli ju na nosilima

Glumica Tara Reid, najpoznatija po ulozi Vicky u franšizi "Američka pita", hitno je hospitalizirana nakon šokantnog incidenta u hotelu u Chicagu. Potresne snimke koje je objavio TMZ prikazuju vidno dezorijentiranu Reid u predvorju hotela DoubleTree. Glumica nerazgovijetno govori dok joj nekoliko osoba pomaže sjesti u invalidska kolica, a svjedoci tvrde da je prije dolaska bolničara vikala: - Vi ne znate tko sam ja! Ja sam slavna! Ja sam glumica!" Incident je završio tako što su je bolničari u ranim jutarnjim satima iznijeli iz hotela na nosilima i prevezli u bolnicu.

Reid je kasnije ispričala svoju stranu priče, tvrdeći da je žrtva zločina. Kako kaže, u hotelskom baru naručila je jednu čašu vina, a piće je ostavila na šanku dok je nakratko izašla zapaliti cigaretu. Kad se vratila, primijetila je da joj je čaša prekrivena salvetom, što joj je bilo sumnjivo, no svejedno je popila još nekoliko gutljaja. - To je zadnje čega se sjećam. Sljedeće što znam - probudila sam se u bolnici osam sati kasnije - ispričala je glumica, dodavši kako joj u bolnici nisu napravili toksikološke nalaze, već su joj samo potvrdili da je bila drogirana.

Njezin predstavnik potvrdio je da je glumica podnijela policijsku prijavu te je uputio apel javnosti. - Tara se oporavlja i moli za privatnost. Upozorava sve da budu oprezni i paze na svoja pića jer se ovo može dogoditi bilo kome - stoji u izjavi. Sama Reid je istaknula koliko je sretna što se sve dogodilo na javnom mjestu. - Da se ovo dogodilo negdje drugdje… mogla sam biti silovana. Moglo je završiti puno gore - navela je. Iako se u prošlosti borila s ovisnošću, odlučno tvrdi da je popila samo jednu čašu vina. - Apsolutno se mogu kontrolirati - poručila je zvijezda filmova "Veliki Lebowski" i "Sharknado".