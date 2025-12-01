VIDEO Glumica Ana Gruica Uglešić pokazala kako je uredila dom za Božić: Svijetli kao u Las Vegasu

Dok su mnogi tek počeli razmišljati o tome kako će ukrasiti svoj dom za Božić, glumica Ana Gruica Uglešić taj zadatak je već obavila. Ana je na svom Instagram profilu podijelila videozapis koji ostavlja bez daha. Od ograde prekrivene svjetlećim slapovima pa sve do raskošnog bora u unutrašnjosti kojeg krasi golema mašna, prizor je doista filmski. U svom prepoznatljivom stilu, Ana je priznala da je njezina ljubav prema božićnoj rasvjeti zapravo dugogodišnja opsesija. "Doslovno sam preuživljena u božićnu rasvjetu! Prvih pet godina sam danima visila oko kuće i vješala razne lampice, jer mi je to bio potpuni hit! Poderala sam par jakni i došla bih uvijek izgrebanih ruku," prisjetila se glumica svojih početaka u dekoriranju. Iako posljednje tri godine imaju angažiranu firmu koja postavlja rasvjetu, za Anu to jednostavno nije bilo dovoljno.

- Zadnje tri godine imamo, Bogu hvala, firmu koja dođe postaviti basic rasvjetu, ali kako meni nikad dosta, jučer sam bila u kupnji, kupila puste jelene i rasvjete za 5 kuća, i danas sam osvijetlila sve što sam stigla doslovno!!! Usput očistila i garažu. Ok. I Boran i Marat su mi dali ruke, popodne su otišli jer je Marat igra utakmicu, ja sam na miru završili bor, slušala božićne pjesme i popila čašu vina. Hvala @antoniauglesic na mašni! I da , satrana sam, (izvrnula sam i nogu tokom dana), nisam se odmorila ni minutu čak ni za vikend, a život mi trenutačno izgleda kao japanski jureći vlak, ali koga briga kad SMO POTPUNO SPREMNI ZA ADVENT I BOŽIĆ I NAAAAAJDRAŽI MISEC U GODINI i kuća nam svijetli kao Las Vegas!!! P.S.Kad prođete, ili ste prošli prošlih godina slobodno ostavite komentar kako vas se sviđa. Idemo dalje. Samo jako - napisala je na Instagramu.

Unatoč umoru i ozljedi, Anin trud nije prošao nezapaženo. Komentari ispod objave pršte oduševljenjem, a prijatelji i pratitelji složni su u tome da je rezultat spektakularan. Mnogi su primijetili da Ana svake godine podiže ljestvicu kada je u pitanju blagdansko uređenje, a njezin dom polako postaje nezaobilazna "atrakcija".