VIDEO Domaći policajac koji je zaludio žene dobio opasnu konkurenciju! Ovaj pokazao nabildane ruke i ozljedu na radu

Prošlog smo tjedna pisali o četvorici zadarskih policajaca, Dariju Krunešu, Matiji Režanu, Bruni Pediću i Filipu Tokiću. Naime, pokazali su da njihova profesija nije samo posao, već čin nevjerojatne hrabrosti i predanosti. U noći kada su sekunde odlučivale o životu i smrti, njihova odlučnost i smirenost doslovno su spasili četveročlanu obitelj od sigurne smrti u plamenovima koji su gutali njihovu kuću u zadarskom kvartu Brodarica. Bilo je oko tri sata ujutro kada su se naši heroji odvažili u borbu s vatre u kojoj su se nalazili.

Dario Kruneš, policajac s pet godina iskustva, podijelio je dramatičan trenutak u kojem su se našli, opisujući situaciju u kojoj je svaki trenutak bio ključan. "Ušli smo u kuću, izvidjeli stubište, sve je bilo ispunjeno gustim dimom, a temperatura je bila nepodnošljiva. Bilo nam je jasno da će biti izuzetno teško probiti se do kata, gdje se obitelj nalazila", rekao je Dario, prenoseći težinu trenutka i ozbiljnost situacije. Iako je spasilačka akcija bila od presudne važnosti, dogodilo se nešto potpuno neočekivano što je skrenulo pažnju sa same ozbiljnosti situacije.

Video snimka na TikToku, koja je prikazivala izjave spomenutog policajca, ubrzo je postala viralna, ali ne zbog heroizma policijskog tima, već zbog reakcija koje su izazvali, a posebice izgleda Darija Kruneša. Brojne žene koje su komentirale video, priznale su da im je bilo gotovo nemoguće koncentrirati se na samu radnju spašavanja jer su bile potpuno opčinjene njegovom šarmantnom pojavom. "Je li policajac slobodan?", "Zna li se nešto o ovom momku?", "Nema vjenčani prsten", "Ne mogu prestati gledati, ne znam je li ljepše gledati ili slušati", "Gledam već deseti put i dalje ne znam o čemu se radi", samo su neki od komentara, koji su otkrili koliko je njegov izgled odvratio pažnju od same priče.

Sada se, pak, dogodila slična situacija kada je RTL snimio još jednog policajca koji je postao hit na društvenim mrežama. U videu mu novinarka Brcković govori da je i on, prilikom akcije, zadobio malu ozljedu, na što se on smije. 'Jesam, malo mi je glupo pokazati da se krivo ne protumači. Kad sam izlazio iz auta', odgovara policajac i potom joj, smijući se, pokazuje izdefinirani biceps lijeve ruke na kojem se nalazi ozljeda. Kako to izgleda, pogledajte u videu ispod.