Viđeni su zajedno! Bivša supruga Scottieja Pippena u vezi je sa 17 godina mlađim sinom Michaela Jordana

Strani fotografi uhvatili su sina Michela Jordana, Marcusa Jordana (31) i bivšu suprugu NBA zvijezde Scottieja Pippena i reality zvijezdu Larsu Pippen (48) kako zajedno uživaju na plaži u Miamiju. Izvori za strane medije otkrili su da njih dvoje djeluju vrlo zaljubljeno te da zajedno provode puno vremena i zaključili da je par zajedno već nekih mjesec dana.

Naime, Pippen, koju mnogi nazivaju kraljicom skandala, i Jordan ovog vikenda uživali su u South Beachu, a u javnosti su izmjenjivali i nježnosti te tako izgledali kao par. Kako tvrde svjedoci, u jednom trenutku su se i poljubili.

Scottie Pippen’s ex-wife Larsa Pippen was spotted out with Michael Jordan’s son Marcus Jordan on a date in Miami. pic.twitter.com/ict7bM6sGm