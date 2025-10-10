Naši Portali
DOKUMENTARAC NA NETFLIXU

Victoria Beckham progovorila o svojim dugovima, nećete vjerovati koliko je trošila na uredske biljke

10.10.2025.
u 19:51

Ovaj serijal izbjegava kontroverzne teme poput Davidove navodne afere, potencijalnog ponovnog okupljanja Spice Girls i glasina o razdoru Beckhamovih s njihovim sinom Brooklynom Peltzom Beckhamom

Na streaming platformu Netflix stigao je dokumentarac o Victoriji Beckham i ova dokumentarna serija u tri dijela, u režiji Nadie Hallgren, koja je režirala „Becoming“, dokumentarac o Michelle Obami, prati život supruge Davida Beckhama na njezinom putu od djevojčice do pop ikone i modne dizajnerci. Zabrinuta zbog toga kako bi dokumentarac o njoj mogao biti prihvaćen, Victoria je rekla da je u početku oklijevala pristati na projekt. - U početku sam rekla 'ne', ali onda sam si odvojila malo vremena i stvarno sam dugo i temeljito razmislila o tome. Toliko sam definirana vremenom kada sam bila u Spice Girls, što je bilo samo četverogodišnje razdoblje u mom životu, dok se modom bavim već skoro dva desetljeća. Do nedavno sam bila svjesna da se još uvijek borim protiv predrasuda zbog svoje prethodne karijere - rekla je Victoria.

Ovaj serijal izbjegava kontroverzne teme poput Davidove navodne afere, potencijalnog ponovnog okupljanja Spice Girls i glasina o razdoru Beckhamovih s njihovim sinom Brooklynom Peltzom Beckhamom koji se, za razliku od svoje troje braće i sestara, ne pojavljuje u dokumentarcu. Kao mlada djevojka koja je odrastala u Hertfordshireu u Engleskoj, Victoria nije imala puno prijatelja i zbog toga nije imala samopouzdanja te sebe opisuje kao samotnjaka i ne skriva da su je vršnjaci maltretirali jer nije bila osobito društvena. Sve se promijenilo kada je postala članica grupe Spice Girls, tada se prvi put osjećala kao dio neke zajednice.

- To je bio prvi put da sam se osjećala kao da pripadam. Odjednom sam bila popularna. Moj bi život bio sasvim drugačiji da nisam upoznala te četiri djevojke - iskreno priznaje u dokumentarcu. Nakon što se 1999. godine udala za Davida nije prošlo puno vremena i bend se raspao, a Victoria je od zvijezde koja je putovala diljem svijeta na koncerte odjednom postala supruga i majka čiji se život i dalje odvijao pred paparazzima. - Nisam to tada shvaćala, ali pokušavala sam pronaći sebe. Osjećala sam se nepotpuno, tužno, možda zamrznuto u vremenu - ispričala je Victoria. Otvoreno je ovaj put govorila i o svojoj borbi s poremećajem prehrane. 

-  Nisam znala što vidim kad se pogledam u ogledalo. Jesam li debela? Jesam li mršava? Ne znam. Izgubiš svaki osjećaj za stvarnost - rekla je. Victoria je rekla da se nikada nije povjerila roditeljima o svom poremećaju prehrane, niti je ikada o tome javno govorila. Prvi put je progovorila o svojoj restriktivnoj prehrani i prejedanju u svojoj autobiografiji iz 2001. godine, „Learning to Fly“.
Mnoge je iznenadili i što se u dokumentarcu otvoreno pričalo o njezinoj financijskoj propasti te rastrošnosti koja ju je dovela u takvu situaciju. Victorijin poslovni partner David Belhassen otkrio je da je dizajnerica trošila 70.000 dolara godišnje na uredske biljke te plus dodatnih 15.000 dolara godišnje za nekoga tko ih zalijeva. Victoria je priznala da je godinama bila u dugovima i to milijunskim. Sada je njezino poslovanje stabilno.
