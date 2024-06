Victoria Beckham na Instagramu promovirala svoj proizvod i otkrila: David me nikada nije vidio bez ovoga

najpoznatiji par

Travis Kelce priznao zašto se zaljubio u Taylor Swift

- Želim naše stvari držati privatnima, ali u isto vrijeme, nisam ovdje da išta skrivam. To je moja cura, moja dama. Ponosan sam na to. Samo ne želim svakoga pustiti u svoj privatan život i dati im mogućnost da ga komentiraju, znajući da sve što ona napravi završi na naslovnicama, priznao je igrač američkog nogometa gostujući u podcastu 'Bussin' With The Boys'.