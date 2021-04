Veljača slavila sa zaručnikom, a Vištica se prisjetila njihove suradnje: 'Bila je to borba za život'

Jelena Veljača jučer je proslavila okrugli 40. rođendan. Glumica, producentica i spisateljica svoj je dan proslavila u društvu najdražih, a na društvenim mrežama pohvalila se slavljeničkom atmosferom.

"Ovo je 40", napisala je Jelena uz fotografiju na kojoj se ljubi s novopečenim zaručnikom Vitom Turšićem s kojim je nedavno uselila u stan u centru Zagreba. Rođendansko jutro Veljača je provela u društvu kćeri Lene s kojom je pozirala uz rođendansku tortu.

Pratitelji su je u komentarima obasipali čestitkama, a posebnu čestitku putem društvenih mreža jučer joj je uputila i glumica Ornela Vištica koja tim povodom se prisjetila njihove uspješne suradnje.

"Kad je minula veljača u kojoj se pisalo i piskaralo, vrijeme je napisati nešto s razlogom, jer je Veljači okrugli danas rođendan.

Ništa mene posebno ne veže za Jelenu, osim tri velika projekta. To vam je kao tri godine života. Jedan projekt je prodan u 18 zemalja", započela je Vištica pa otkrila kako im u to vrijeme nije bilo nimalo lako.

"Bila je to borba za život, trebalo je raditi. Vrijeme se znalo promijeniti, no za nas koji smo izlazili iz rudnika, (kojeg bi sami birali) prvo jutarnje sunce se pamtilo. Nakon odsnimljenih scena i nekoliko glumačkih stanja,( koje da se ne pogube mogu izdržati samo izuzetno jake osobe) trebalo je učiti scene za novi dan.Nakon jednog snimanja, pokucala sam u sobu u kojoj je sjedila Jelena i montažerka. Zamolila sam je da otvori jednu problematičnu scenu i odreže njeno trajanje , iako bi ostavljanje takve scene uveliko podiglo gledanost...,,Nema problema., maco. Dogovoreno”- presjekla je Jelena moje objašnjavanje. Nekoliko dana nakon toga sjedile smo na ručku u širem društvu. Djelovala je odsutno, jer je radila kao i obično tri stvari paralelno, dok je odgovarala na neke mailove, izgledalo je kao da uopće ne prati razgovor za stolom. U najboljem trenutku je odložila mobitel izgovorivši riječ koja mi se duboko urezala u pamćenje. ‘Umjetnica. Bio je to trenutak obostranog poštovanja i zaštite.

I ovakva i onakva, od mene je uvijek bila i Ostat će poštovana, u mojim mislima ,

neumorno osjećajna, ponekad bi je ta osjećajnost odvela u ples na marginu , tamo gdje samo najjači mogu ostati lagani,

ponekad u smijeh radosti, a ponekad u suze zbog drugih, potpuno nepoznatih ljudi.

Unatoč velikom broju ljudi koji su radili s Jelenom i utjecali na određene situacije, pomogla je mnogima, pružila ruku...", napisala je Vištica pa svoju objavu zaključila riječima: "Draga Jelena, ostani lijepa u duši, zauvijek. Sretan ti 40. Rođendan".

U komentarima joj se odmah javila i slavljenica. "Ajme, ljubim te", poručila joj je Veljača uz emotikon srca te dodala da su ta vremena bila "neponovljiva i predivna".

