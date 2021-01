Veliko slavlje u obitelji Ecije Ojdanić: 'Takve bure i oluje, a nama najveće utočište'

U ovim tužnim i neizvjesnim vremenima glumica Ecija Ojdanić ipak je uspjela vratiti osmijeh na lice. U nedjelju će s kolegama iz kazališta Moruzgva skupljati donacije za potresom pogođena područja, a potom i otputovati u Glinu te odigrati predstavu VLAVLAVLAJLAND cabaret kako bi barem malo uljepšala ove tužne dane onima koji su ostali bez svojih domova. A prije odlaska u Glinu okupila se zajedno s obitelji kako bi zajedno proslavili zlatni pir njezinih roditelja. Slavljem u obiteljskom krugu pohvalila se na svom Instagramu uz emotivnu čestitku roditeljima.

- Sretna vam 50.-ta godišnjica braka, mama i tata! Ne znam da li smo mi izabrali vas, ili mi vas, nebitno. Ali ono u što sam sigurna da bolje roditelje nismo mogli dobiti.50 godina takvog braka, takvih bura i oluja, a nama najveće utočište, mirna luka, izvor najveće moguće ljubavi.Privilegija je biti izdanak iz takvog odnosa. I znam da ništa ne bi mijenjali, osim jedne stvari.Sve ste nas naučili, i sve nam dali. Najvažnije lekcije, kako uživati u lijepim stvarima, i biti dostojanstven u ružnim. Kako biti dobar čovjek. To je najvažnija lekcija koju nam i dan danas dijelite. Dugujemo vam veliku proslavu, ali to ćemo vam nadoknaditi prvom prilikom - poručila je Ojdanić.

Foto: Instagram

lnače, glumica je nedavno privukla pozornost statusom u kojem je otkrila kako je zbog puta u Prištinu prestala razgovarati s majkom i svekrvom. One su joj zamjerile odlazak iz Hrvatske usred pandemije, no Ecija zbog svog odlaska ne žali, a kako je otkrila na Instagramu, ovo je bio dokaz da je život jači od pandemije i tuge. "Ni mama, ni svekrva sa mnom ne razgovaraju jer sam ipak otputovala na festival u Prištinu usred pandemije i svih otegotnih okolnosti. Ali, kao mnogo puta do sada, pokazalo se da me intuicija ne vara. Divan festival, divna publika, predragi profesionalci u organizaciji, hrvatski predstavnici u publici, put bez ijedne prepreke, ljudsko i umjetničko srce nahranjeno za dugi period. Hvala Ivan Leo Lemo što si uskočio u ulogu vozača i ton-majstora, hvala #pitf na pozivu i savršenoj organizaciji, hvala hrvatskom veleposlanstvu na Kosovu što su nas podržali. Hvala životu što je jači od pandemije i tuge", napisala je na svom Instagramu Ecija, koju je prije nekoliko dana zatekla i tužna vijest o preranom odlasku suradnice Gine Marković.

Foto: Instagram

Upravo njoj posvetila je nagradu za najbolju glumicu na Gumbekovim danima, ali i emotivnu objavu kojom je otkrila koliko ju je potresao njezin odlazak."Draga moja Gina, na dan kad si otišla saznala sam da smo dobili ovu nagradu . Ti i ja znamo da je svaka moja nagrada i Tvoja nagrada. Da je svaki moj uspjeh i Tvoj uspjeh. Kakav glupi odnos šefice i djelatnice. Bile smo mama i kćer, dream team, saveznice, duše koje su se prepoznale.. Moruzgva je bila naša. Jednako Tvoja koliko i moja. U 10 godina naše suradnje, možda se dogodilo nevjerojatnih 10 dana da se nismo čule. Oko 10-11, svaki dan. Da pretresemo situaciju u kazalištu, situaciju u našim srcima i glavama", napisala je između ostalog Ecija kojoj je Gina bila puno više od suradnice.