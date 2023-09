Veliko priznanje za urednika Dore: 'U Referentnoj grupi raspravljamo o budućnosti Eurosonga'

Urednik Dore i voditelj triju HRT-ovih delegacija Eurosonga Tomislav Štengl postao je član Referentne grupe Europske radiotelevizijske unije za Eurosong. Hrvatska tako nakon dvadeset godina ponovno ima predstavnika u tom važnom tijelu koje broji jedanaest članova. Referentna grupa za Eurosong sastaje se četiri do pet puta godišnje, a zadaće joj je odobravanje razvoja i budućeg formata Eurosonga, osiguravanje financiranja, moderniziranje brenda, povećanja interesa te nadgledanje organizacije domaćinske televizije tijekom godine. Štengl nam je u razgovoru kazao opširnije o svom angažmanu.

Kako je došlo do vašeg angažmana u Referentnoj grupi Eurosonga?

Na sastanku svih delegacija u ožujku u RG izabrani su kolega Felix Bergsson s Islanda, Carla Bugalho iz Portugala i Ana Maria Bordas, voditeljica španjolske delegacije, kao predstavnici svih delegacija u RG-u. U srpnju sam dobio poziv Martina Österdahla, izvršnog supervizora EBU natjecanja za pjesmu Eurovizije, i predsjedavajućeg Bakela Waldena da se pridružim RG-u, a sve na temelju mog dosadašnjeg rada kao voditelja delegacije Hrvatske radiotelevizije

Koliko RG ima članova i što je vaš posao?

Referentna grupa ima 10 članova i predsjednika, a od ove godine to je Bakel Walden. Naš je zadatak kontrolirati i voditi natjecanje za pjesmu Eurovizije (ESC) u suradnji s domaćinom ESC-a, što je iduće godine SVT, švedska televizija. Referentnu skupinu osniva EBU televizijski odbor i njezini su zadaci odobravanje razvoja i budućeg formata ESC-a.

Vaš primarni posao bit će organizacija Eurosonga u Švedskoj. Jeste li već razgovarali s članovima grupe i Martinom Österdahlom?

Sastanak RG-a održao se prošloga tjedna u Berlinu, gdje smo razgovarali o nekim elementima vezanim za održani ESC u Liverpoolu i stvarima koje bismo mogli unaprijediti u idućoj godini. U drugom djelu nas je ekipa SVT-a upoznala s planovima za iduće izdanje ESC-a u Malmöu i s timom koji su okupili i koji će biti zadužen za realizaciju tog vrhunskog događaja. Imali smo doista plodonosan sastanak sa zanimljivom razmjenom mišljenja, tako da me stvarno vesele naši idući sastanci.

Ove godine žiriji nisu glasali u polufinalu. Znamo svi što se događalo lani, kada su se neke delegacije dogovarale. Je li to i dalje najveći problem natjecanja, može li se to kako riješiti?

Problem glasanja uvijek je najviše u fokusu javnosti, što je i logično jer ima najviše utjecaja na odabir pobjednika. U povijesti ESC-a bilo je različitih sistema glasanja i kombinacija, od glasanja samo stručnih žirija pa do glasanja samo publike. Mislim da se nikada ne može zadovoljiti sve tako da je to uvijek tema koja najviše intrigira. Naravno, uvijek postoje i ideje o tome kako zaobići sistem glasanja (Torino), ali mislim da to nije pravi put. Sadašnji način glasanja, u polufinalima publika, a u finalu kombinacija publike i žirija, dobar je i uz neka manja usklađivanja trebao bi ostati.

Zanimljiv je općenito nesklad između žirija i publike, što smo najviše osjetili mi na ovogodišnjem Eurosongu?

Nažalost, ove godine naša publika nije bila zadovoljna rezultatima glasanja žirija, ali mislim da je finski predstavnik imao čak i više razloga žaliti se kao predstavnik koji je dobio najviše glasova publike. Naravno, nesklad publike i žirija uvijek je prisutan. Žiri u svojim uputama ima zadatak voditi se zadanim kriterijima, kao što je originalnost pjesme, kvaliteta izvedbe i ukupni dojam. A publika se najčešće vodi emotivnim kriterijima pa ta dva glasanja nije moguće usporediti.

Hoće li vaše sudjelovanje u referentnoj grupi pomoći i u boljem lobiranju za našeg predstavnika iduće godine?

Znam da je opće mišljenje da se na ESC-u puno lobira, ali moram reći da su ta vremena daleko iza nas. U Torinu smo vidjeli kako sustav glasanja funkcionira pa kada postoji i najmanja sumnja na dogovorene rezultate, ti se bodovi brišu bez posebnih objašnjenja. Pravi je put odabrati odličnu pjesmu koja nas može dostojno predstaviti te raditi na nastupu i posvetiti se promociji našeg predstavnika u periodu između Dore i ESC-a.

Jeste li već počeli i s pripremama za iduću Doru? Hoće li tu biti novosti?

U ovom smo trenutku u pripremama za iduću godinu i u preliminarnim dogovorima o terminima. Neke novosti smo pripremili te se nadamo da ćemo ih uspjeti implementirati i da će uspjeh ovogodišnjeg izdanja Dore, koji je gledanošću nadmašio sva prethodna, i zapaženog rezultata naših pobjednika, grupe Let 3 u Liverpoolu, potaknuti još veći interes autora i izvođača za prijavu na Doru 2024. Prijave smo otvorili u petak, 15. rujna i očekujemo da se svi koji se žele predstaviti i misle da imaju pjesmu koja se može boriti za pobjedu na Dori prijave do 30. studenoga u ponoć.

