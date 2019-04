Velika transkormacija 'genijalca': „Na skali od 1 do 10 sada izgleda tisuću puta bolje“

Došlo je vrijeme da i Ronald prođe kroz veliki proces preobrazbe. Svi su kandidati s nestrpljenjem čekali da Ronald izađe i predstavi novo lice, a nakon što je to došao pred njih jako ih je iznenadio. „Na skali od 1 do 10 Ronald sada izgleda tisuću puta bolje“, prokomentirala je Adriana, a njegova partnerica Nicol dala je zanimljivu usporedbu.

„Nije izgledao kao on. Izgledao je kao mršav, puno viši maneken, romske populacije. Sad izgledamo kao brat i sestra“, kazala je Nicol. „Što ga duže gledam, to mi je više zgodniji“, ipak je zaključila Nicol. „Iskreno mi je ličio na nekog trubača“, dodala je njegova simpatija u kući, Petra, kojoj se mišljenje o Ronaldu ipak nije previše promijenilo. „Kod mene nema neke šanse, kod drugih cura ne znam“, kazala je. Kakogod bilo, Petri se Ronald neće više udvarat jer su upravo on i Nicol par koji je u ovoj epizodi izgubio u dvoboju i napustio show.

Foto: Nova TV

Nakon što su s velikom pozornošću pratili Ronaldov izlazak, kandidati su se morali posvetiti novom izazovu, u kojem su prema hashtagovima genijalci morali stilizirati ljepotice i izraditi fotografije za pamćenje. Njihove uratke ocjenjivala je pjevačica i influencerica Lana Jurčević.

Foto: Nova TV

Prije samog zadatka, Ena je Marijanu objasnila čime se bavi i kako je došla do tog posla. „Ja sam užasno sramežljiva, zato sam i počela s tim poslom. Nisam osoba koja bi šetala u kupaćem i baš zato se bavim tim poslom, idem glavom kroz zid i tjeram se“, kazala je Ena, a Marijan je ostao fasciniran njezinim metodama. „Sviđa mi se što Ena može zauzeti puno različitih poza i tu je naša prednost“, istaknuo je Marijan. Došlo je zatim i vrijeme za izazov, a genijalci su morali birati odjeću svojim partnericama, zatim ih fotografirati i napraviti zajednički selfie. Zadnji zadatak radio je probleme nekim kandidatima. „Ne tako, Ronald, selfie je kad sebe gledaš. Ronald, moram se i ja vidjet'…“, bili su neki od komentara koje je svojem partneru rekla Nicol. „Ja baš nemam naviku radit selfieje, uglavnom se slikam s ekipom“, bio je Ronaldov kratki odgovor.

Tehničke stvari, doduše, nisu bile previše važne za konačnu ocjenu. „Bitno je prenijeti energiju putem slike“, rekla je Lana Jurčević o svojim tehnikama ocjenjivanja. Oni koji su pokazali ekspresiju i karakter kroz fotografije, prema riječima Lane Jurčević, bili su Anja i Robert koji su bili pobjednici i prošlog izazova, što sa sobom nosi duplu odgovornost jer imaju pravo nominirati dva para po svom izboru. Odlučili su se za Enu i Marijana te Nicol i Ronalda, velike rivale iz prošlih epizoda.

Foto: Nova TV

Nesporazum se nastavio i dalje. „Ponašaju se prema meni kao da nisam čovjek“, kazala je Nicol, dok je Ena rekla što misli o situaciji. „Nakon svega što sam čula, ne želim takve ljude imati u blizini. Svi su dragi, ali ne bih voljela da Nicol odnese glavnu nagradu“, istaknula je Ena, čija se želja ispunila nakon eliminacijskog kruga u kojem su ispali Nicol i Ronald. „Dosta mi je žao, bilo je zabavno. Žao mi je što se rastajemo, što neću više vidjeti Petru, ali što je tu je“, s tugom u očima rekao je Ronald. „Možda su nas neki krivo shvatili. Mi se nismo pretvarali“, kazala je Nicol koju su preplavile emocije. „Valjda ćemo ostati prijatelji, ako ništa drugo“, rekao je uplakani Ronald prilikom izlaska iz kuće. U kuću su se vratili Ena i Marijan, a neće se moći mirno opustiti jer ih već u idućoj epizodi očekuje novi izazov.

