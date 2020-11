Velika drama i suze u showu: 'Najgore mi je kad mi netko kaže da sam nula od čovjeka'

U velikom izazovu na šljunčanom brdu treneri Maja i Edo izgubili su živce jer se kandidati nisu borili kako su trebali i nisu dali sve od sebe. Maja je bila jako ljuta na svoju imenjakinju pitajući se zašto se prijavila kad ne daje sve od sebe dok je Edo muku mučio s Petrom bodreći je na svakom koraku dok god se nije popela na vrh brda.

''Ja mislim da danas nisam mogla dati više od sebe'', komentirala je Maja. U tijesnoj borbi na kraju između Petre i Ante, Petra je uspjela stići prva do cilja i tako je svom crvenom timu donijela pobjedu, što je posebno ganulo Edu, ali i Dodu, kojem su djevojke iz tima poklonile 0,2 kilograma prednosti na vaganju.

Gubitkom u izazovu, plavi tim je izgubio trenericu na posljednjem treningu prije vaganja. ''Izgubili smo teretanu, trenericu…, možemo samo otići kući'', smijao se Ante, no trenerica Maja bila je ljuta na njih.

Nakon izazova Edo je odveo Dominika nasamo te je s njim odradio mentalni trening na livadi.

Trenerica Maja je Maju odvela na razgovor i objasnila joj da svi iz njezina tima žele ostati u showu, a da ona nije napravila ništa po tom pitanju. ''Pogodilo me to jer ne smatram da je to bilo tako'', komentirala je Maja razgovor s trenericom. Kad ju je trenerica pitala što misli, zbog čega ne daje svoj maksimum, Maja se rasplakala te otrčala u kuću gdje je rekla da ne želi o nekim stvarima pričati pred kamerama i da želi ići kući. Nakon toga Maja je uspjela razgovarati sa svojom imenjakinjom nakon čega su se zagrlile i odradile trening.

Edo je za to vrijeme s Dodom odradio mentalni trening govoreći mu pogrdne riječi kako bi mu Dominik objasnio kako koja riječ utječe na njega i njegovu agresivnu crtu. ''Najgore mi je kad mi netko tko me ne poznaje kaže da sam nula od čovjeka. Nitko nije nula'', uplakano je ispričao Dodo te dodao da mu je najveća mana što ima kratak fitilj.

Maja je Maji priredila iznenađenje kako bi je još više oraspoložila – u goste su joj stigli bajkeri iz Požege, iz kluba Tsunami! Kako je mladoj Splićanki cijeli život želja provozati se na motoru, sad je za to dobila priliku, a poslije je komentirala kako će, kada smršavi, položiti vozački ispit za motor.

Iznenađenjima za Dodu i Maju nije bilo kraja. Sanja im je objasnila da moraju proći izazov iskušenja vezan uz hranu. ''Tri jela bit će iznesena pred vas, a možete zaraditi 0,6 kilograma prednosti na vaganju'', objasnila je Sanja. Maja je razmišljala hoće li jesti, a Dodo je rekao da piti krumpiruši neće moći odoljeti. Na kraju su oboje odoljeli iskušenju i nisu pojeli ni pizzu, ni burger, ni sladoled. Dodo je popio čašu vode, a Maja uzela jabuku sa stola.

Plavi tim je trening morao odraditi bez trenerice, a Zdravka je preuzela ulogu Maje pa su je Ante i Maja pokušali motivirati dok je trenerica Maja virila iza kuće kako bi vidjela ide li im.

Maja je na kraju uspjela odraditi trening do kraja iako je komentirala da joj nedostaje trenerica, a Edo je svoje 'iscijedio' tako da su cijedili majice.

Tko sutra odlazi kući, Dodo ili Maja, gledatelji će doznati od 21.15 sati na RTL-u.