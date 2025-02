Večernjakova ruža: TV osoba godine – kategorija koja nosi posebnu ekskluzivnost

Kategorija za televizijsku osobu godine jedna je od najprestižnijih nagrada u okviru Večernjakove ruže, tradicionalne manifestacije kojom se već više od tri desetljeća odaje priznanje najboljima u domaćim medijima, glazbi i glumištu. Ova je kategorija usmjerena na pojedince koji su svojim radom, karizmom i doprinosom televizijskom programu obilježili godinu iza nas i ostavili poseban trag u svijesti publike pa su Ruže koje su dodjeljivane za televizijsku osobu godine odavno postale sinonim za popularnost, profesionalizam, ali i bliskost s publikom. Uvedena je među prvima u sklopu Večernjakove ruže, a cilj joj je bio prepoznati i nagraditi ljude koji svojom prisutnošću na ekranima postaju dio svakodnevice gledatelja, neovisno o tome dolaze li iz svijeta informativnog programa, zabave ili drugih televizijskih formata. S razvojem televizije, mijenjao se i profil kandidata za tu nagradu, kao i sam njezin naziv. Prvotno su se birali najbolja TV dama i najbolji TV gospodin, a danas je to kategorija za TV osobu godine, bez obzira na spol.

Šaroliki spektar dobitnika te nagrade koju su dobivali televizijski profesionalci tijekom godina odražavao je promjene u ukusu publike. Jer, Ruža od svojih početaka ide ukorak s trendovima pa tako u novije vrijeme nagrada sve češće odlazi osobama koje su svojim inovativnim pristupom donijele svježinu na domaće televizijske ekrane. Uostalom, kandidati se biraju iz raznolike ponude emisija i žanrova, što govori i o raznolikosti i bogatstvu hrvatske televizijske scene. A za razliku od nekih drugih nagrada, Večernjakova ruža ističe važnost glasova publike. Upravo gledatelji svojim glasovima odlučuju o pobjednicima, čime ova nagrada ima posebno mjesto u srcima laureata. U povijesti Večernjakove ruže ostat će zabilježeno kako je prva statua koja je uopće dodijeljena pripala televizijskoj voditeljici Doris Vučković koju su čitatelji Večernjeg lista izabrali za najpopularniju TV damu 1994. godine. Nagradu, rad kipara Želimira Janeša, uručio joj je novinar RTV rubrike Arsen Oremović. Potom su se na pozornicu Satiričkog kazališta Kerempuh redom penjali ostali laureati. U kategoriji TV gospodina bio je to Oliver Mlakar koji je odlukom vjerne publike Ružu osvajao i sljedeće tri godine, dok njegov niz nije “prekinuo” Joško Lokas, primivši Ružu za najbolje TV lice 1998. Čitatelji Večernjaka Olivera Mlakara izabrali su i za televizijsko lice 20. stoljeća pa se u njegovu buketu nagrada nalazi i ova prestižna Ruža dodjeljivana najboljima u proteklom stoljeću, među kojima je bila i Helga Vlahović-Brnobić, najbolja televizijska voditeljica stoljeća koje je iza nas. Ona je po primitku nagrade kazala da se osjeća kao da je dobila Oscar. Dodajmo i to da je Mlakar dobitnik Ruže za životno djelo.

Voditeljica prve dodjele Večernjakove ruže održane u pretposljednjeg dana siječnja u Kerempuhu bila je Daniela Trbović koja je sljedeće tri godine osvajala Ružu, najprije kao najbolja TV dama, zatim kad je nagrada za 1997. godinu promijenila ime, kao najbolja TV voditeljica. “Naslijedila” ju je Nensi Brlek koja je Ruže za najbolju televizijsku voditeljicu osvajala za 1998., 1999., 2000., 2001. i 2002. godinu u kojoj je najboljim televizijskim voditeljem proglašen Tarik Filipović, čime je bila “prekinuta era” Joška Lokasa. Prije nego što je dobio svoju prvu Ružu, Tarik je pet puta bio nominiran, ali u kategoriji za najboljega glumca:

– Pomirio sam se s činjenicom da kazalište ne dobiva mjesto koje i zaslužuje. To je dokaz koliko je televizija jak medij. Unatoč tome, osvojenu Ružu cijenim i draga mi je kao da sam je dobio za glumu – kazao je popularni voditelj “Milijunaša”. Iste godine kada je Tarik zasluženo dobio svoju Ružu, i kviz je dobio svojeg prvog, za sad i jedinog, milijunaša – profesoricu hrvatskog jezika Miru Bičanić. Kao TV osoba godine Tarik je Ružu dobio i za 2003., kada je za najbolju TV osobu izabrana i Anja Alavanja. Nakon što je s prvotnih sedam broj kategorija bio povećan na deset, za 2004. godinu biralo se trinaest laureata. Jedna od novih kategorija bila je i ona za najbolje novo TV lice. Tu je Ružu osvojila Tatjana Jurić dok su one “standardne” – za najbolju televizijsku voditeljicu i najboljeg voditelja – pripale Sanji Doležal i Goranu Miliću. Sljedeće godine Večernjakova ruža promijenila je ime u Večernjakov ekran, prometnuvši se u primarno televizijsku nagradu, a broj je nagrada povećan na osamnaest. Birali su se najbolja ženska i muška TV osoba u informativnom i kulturnom te u zabavnom, mozaičnom i sportskom programu. Većinu su Ekrana odnijele “jake snage” RTL-a. Ana Brdarić i Tomislav Jelinić bili su najbolji u kategoriji informativnog i kulturnog sadržaja, a Sanja Doležal u kategoriji zabavnog, mozaičnog i sportskog sadržaja, u kojoj je dobitnik bio i Željko Pervan za emisije “Večernja škola” i “Uzmi ili ostavi”, koje su prikazivane na HTV-u.

– Malo sam tužan što više neće biti Večernjakova ruža jer, znate, ja svoje povremeno pogledam, no vjerujem da će im zato vrijednost biti veća. No sviđa mi se ideja da televizija dobije “svoju” nagradu – kazao je legendarni Oliver Mlakar. Sljedeće dvije godine Ekrane su u kategorijama informativnog i zabavnog programa dobili Hloverka Novak-Srzić, Mirjana Hrga, Antonija Blaće (kod dodjele prvog Ekrana bila je TV debitant), Barbara Kolar, Goran Milić, Robert Valdec i Tarik Filipović (obje godine). Nova nagrada, Ekran za najboljeg reportera/komentatora, pripala je najprije Draženu Ilinčiću, a potom i Goranu Miliću. Nakon što su u veljači 2008. u Boćarskom domu dodijeljeni Ekrani za televizijska ostvarenja u godini prij, nakratko se spustio zastor na Večernjakovoj pozornici, sve dok se na prvi dan proljeća 2014. Večernjakova ruža nije vratila na velika vrata i skrasila u Hrvatskom narodnom kazalištu na čijim se daskama od tada i dodjeljuje. Kategorija je te povratničke godine bilo šest, a čitatelji su u svakoj birali između po petero nominiranih koje je, vodeći se kriterijem što su te osobe u prethodnoj godini napravile, koliko je to bilo zapaženo u najširoj javnosti te koliko je bilo kvalitetno i originalno, odabrao stručni žiri. – Oni moraju biti primjer drugima i poticaj za kvalitetan rad i stvaralaštvo – objasnio je Miroslav Lilić koji je bio i član žirija, a lani mu je posmrtno dodijeljena nagrada za životno djelo.

Od tada do danas televizijske osobe bili su Ivana Paradžiković, Andrija Jarak, Zoran Šprajc (ovom je razdoblju osvojio tri Ruže), Ivana Petrović, Damira Gregoret, Mojmira Pastorčić (dobitnica dvije Ruže), Tin Kovačić i Sabina Tandara Knezović. – Nova, imamo je. Bože, što sam nervozna. Posvetila bih je samoj sebi, 18 godina mukotrpnog rada, svi u novinarstvu znaju što je to. Ne bih ipak bila fer kad ne bih rekla da je iza mene Nova TV uz koju sam doživjela profesionalnu punoljetnost. Moja redakcija, moji urednici, moj Branimir, Željka... – poručila je prošle godine Sabina Tandara Knezović, čestitavši ujedno s pozornice Ruži veliki 30. rođendan. A tko je dobitnik Večernjakove ruže za najbolju televizijsku osobu 2024. godine, čitatelji Večernjeg lista odlučit će između Zrinke Grancarić, Damire Gregoret, Hrvoje Krešića, Joška Lokasa i Mojmire Pastorčić tako što će do 4. travnja po svome sudu najboljem dati glas telefonskim pozivom, SMS-om ili na kuponu iz novina.