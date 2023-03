Večeras je na rasporedu dodjela najprestižnije nagrade u svijetu filma

Večeras je na rasporedu 95. dodjele najprestižnije nagrade u svijetu filma u Americi i svijetu. Radi se o nagradi Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti Oscarima koji se održavaju u Dolby Theatru u Los Angelesu. Ovogodišnja dodjela Oscara spoj je tradicije i novih trendova. Organizatori, već preko ranije angažiranog voditelja Jimmyja Kimmela, nastoje vratiti pretpandemijsko ozračje svečanosti koja je prva nakon 2020. godine koja se priređuje na uobičajen način.

Nagrada se dodjeljuje u 23 kategorije, a nominacije za Oscare objavljene su krajem siječnja. Najviše, čak 11 nominacija, ostvario je film "Everything Everywhere All at Once", odnosno, "Sve u isto vrijeme" Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Taj znanstveno-fantastični indie hit natječe se, među ostalim, i u kategoriji najboljeg filma, redatelja, glavnih i sporednih ženskih uloga, sporedne muške uloge, glazbe, originalnog scenarija...

Među „najvažnijim“ kategorijama svakako je ona za najbolji film u kojoj su nominirani: ratna drama "All Quiet On The Western Front", znanstveno fantastični film "Avatar: The Way of Water" koji je u Hrvatskoj postao najuspješniji film svih vremena, tragikomedija "The Banshees of Inisherin", biografski film "Elvis", avanturistički film "Everything Everywhere All At Once", drame "The Fabelmans" i "Tar", potom filmovi "Top Gun: Maverick", "Triangle of Sadness" i "Women Talking".

U kategoriji za najbolju mušku ulogu nominirani su: Austin Butler za ulogu u "Elvisu", Colin Farrell za ulogu u filmu "The Banshees of Inisherin" te Brendan Fraser za svoj rad na filmu "The Whale", Paul Mescal za ulogu u filmu "Aftersun" i Bill Nighy u "Livingu".

Za najbolju žensku ulogu natječu se: Cate Blanchett ("Tar"), Ana de Armas ("Blonde"), Andrea Riseborough ("To Leslie"), Michelle Williams ("The Fabelmans") i Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All At Once").

Oscar za najboljeg sporednog glumca pripasti će nekome od sljedećih glumaca: Brendanu Gleesonu ili Barryju Keoghanu iz "The Banshees of Inisherin", Brianu Tyreeu Henryju za ulogu u "Causeway", Juddu Hirschu iz "The Fabelmans" ili Ke Huy Quanu za rad na filmu "Everything Everywhere All at Once". Za najbolju sporednu glumicu nominirane su pak: Angela Bassett za ulogu u filmu "Black Panther: Wakanda Forever", Hong Chau za ulogu u filmu "The Whale", Kerry Condon iz "The Banshees of Inisherin", Jamie Lee Curtis i Stephanie Hsu iz "Everything Everywhere All at Once".

Zlatni kipić za najbolje kostime pripast će jednom od filmova: “Babylon” (Mary Zophres), “Black Panther: Wakanda Forever” (Ruth Carter), “Elvis” (Catherine Martin), “Everything Everywhere All at Once” (Shirley Kurata) ili “Mrs. Harris Goes to Paris” (Jenny Beavan). Nominaciju za najbolju šminku i frizuru su, pak, dobili ovi filmovi: “All Quiet on the Western Front”, “The Batman”, “Black Panther: Wakanda Forever”, “Elvis” i “The Whale”. U prošloj godini zamijećena je scenografija u filmovima: “All Quiet on the Western Front”, “Avatar: The Way of Water”, “Babylon”, “Elvis” i filmu “The Fabelmans”, a jedan od njih osvojit će i prestižni kipić.

Za najbolji zvuk nominirani su: “All Quiet on the Western Front”, “Avatar: The Way of Water”, “The Batman”, “Elvis” i “Top Gun: Maverick”, a za najbolju montažu natječu se: “The Banshees of Inisherin” (Mikkel E.G. Nielsen), “Elvis” (Matt Villa and Jonathan Redmond), “Everything Everywhere All at Once” (Paul Rogers), “Tár” (Monika Willi) i “Top Gun: Maverick” (Eddie Hamilton). U kategoriji za najbolju fotografiju nominirani su: "All Quiet on the Western Front“, "Avatar: The Way of Water“, "The Banshees of Inisherin“, "Elvis“, "Everything Everywhere all at Once“, "The Fabelmans“, "Tar“, "Top Gun: Maverick“, "Triangle of Sadness“ i "Women Talking“. Za najbolju kinematografiju, Oscara će dobiti: “All Quiet on the Western Front”, “Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths”, “Elvis”, “Empire of Light” ili “Tár”. Vizualni efekti posebno su se istaknuli u filmovima: “All Quiet on the Western Front”, “Avatar: The Way of Water”, “The Batman”, “Black Panther: Wakanda Forever” i “Top Gun: Maverick”, među kojima se krije i osvajač nagrade u ovoj kategoriji.

Za najbolji adaptirani scenarij natječu se filmovi “All Quiet on the Western Front”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, “Living”, “Top Gun: Maverick” i “Women Talking”, dok su za najbolji originalni scenarij u konkurenciji: “The Banshees of Inisherin”, “Everything Everywhere All at Once”, “The Fabelmans”, “Tár” i “Triangle of Sadness”.

Što se kratkog igranog filma tiče, Oscara će ponijeti jedan od ovih filmova: "An Irish Goodbye”, “Ivalu”, “Le Pupille”, “Night Ride” ili “The Red Suitcase”, a među kratkim animiranim filmovima to će biti: “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, “The Flying Sailor”, “Ice Merchants”, “My Year of Dicks” ili “An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It”.

Kada su dokumentarni filmovi u pitanju Oscar se dodjeljuje za najbolji dugometražni i najbolji kratkometražni film. U konkurenciji dugometražnih filmova nominirani su: “All That Breathes”, “All the Beauty and the Bloodshed”, “Fire of Love”, “A House Made of Splinters” i “Navalny, a za kratkometražni film natječu se: “The Elephant Whisperers”, “Haulout”, “How Do You Measure a Year?”, “The Martha Mitchell Effect” i „Stranger at the Gate”. Titulu najboljeg dugometražnog animiranog filma ponijet će jedan od ovih filmova: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”, “Marcel the Shell With Shoes On”, “Puss in Boots: The Last Wish”, “The Sea Beast” ili “Turning Red”.

Tu je i kategorija za najbolji dugometražni međunarodni film, a nominirani su: "All Quiet on the Western Front“ (Njemačka), "Argentina, 1985“ (Argentina), "Close“ (Belgija), "Eo“ (Poljska), i "The Quiet Girl“ (Irska).

Nominirani za najboljeg redatelja u prošloj godini su: Todd Field za film “Tár”, Dan Kwan and Daniel Scheinert za “Everything Everywhere All at Once”, Martin McDonagh za “The Banshees of Inisherin”, Ruben Ostlund za “Triangle of Sadness” i Steven Spielberg koji stoji iza filma “The Fabelmans”.

Što se tiče glazbenih kategorija, pjesme nominirane za najbolju originalnu pjesmu su: Applause iz "Tell It Like A Woman", Hold My Hand koja se mogla čuti u filmu "Top Gun: Maverick", Lift Me Up iz "Black Panthera: Wakanda Forever", Naatu Naatu iz "RRR" i This Is A Life iz filma "Everything Everywhere All At Once".

Tu je i kategorija za najbolji originalni soundtrack u kojoj su nominirani filmovi: “All Quiet on the Western Front”, “Babylon”,“The Banshees of Inisherin”, “Everything Everywhere All at Once” i “The Fabelmans”.

Uoči prestižne dodjele na rasporedu je dolazak zvijezda na 'crveni tepih' koji ove godine neće biti crven. Naime, kreativni konzultanti Lisa Love i Raul Avila odlučili su prekinuti tradiciju dugu 62 godine te promijeniti boju tepiha u onu boje šampanjca. Zvijezde će ovdje pokazati svoje raskošne modne kombinacije o kojima će se dugo govoriti.

I ove godine Oscare možete pratiti uživo na portalu Večernjeg lista.

