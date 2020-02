Vannu je rasplakao, a Tony Cetinski zbog njega se prije 3 godine htio odreći vlastite karijere

Nikada više suza nije bilo na pozornici 'The Voicea'. Deveta emisija bila je posebno emotivna za brojne mentore koji su se morali oprostiti od svojih kandidata koji su napustili show, ali i za natjecatelje. Jedna od najzapaženijih izvedbi bila je ona Albine Grčić i Filipa Rudana. Zajedno su otpjevali pjesmu 'Lovely' Billie Eilish i oduševili gledatelje, a njihov nastup u samo dva dana pregledan je više od 287 tisuća puta na YouTubeu čime su Albina i Filiš zasjeli na prvo mjesto trendinga u Hrvatskoj.

Filip je nastavio borbu u timu Vanna, dok je u napetoj večeri Albinu od ispadanja spasio Massimo. Iako su oboje briljirali izvedbom na pozornici tijekom koje su pjevali okrenuti leđima jedan prema drugome, posebne pohvale dobio je 20-godišnji Zagrepčanin.

- Ne razumijem ni riječi hrvatskog, ali otpjevali su sjajno, Filipov glas je The Voice. Ja upravo plačem. Ne mogu prestati slušati Filipov glas. Javljam se iz Amerike i uživam u snimkama kandidata "The Voice" iz cijelog svijeta. Iako ne govorim, niti pišem niti razumijem jezik zemlje u kojoj je ovaj par pjevao to mi ni ne treba jer jezik umjetnosti se uvijek razumije. Nisam mogao vjerovati da može biti ovako romantično kad si okrenut leđima - pisali su u komentarima obožavatelji showa iz cijeloga svijeta.

Inače, Filipa publika pamti po sudjelovanju u pretprošloj sezoni Supertalenta u kojoj je dospio do samog finala, a njegov talent

odmah su prepoznale Martina Tomčić i Maja Šuput koje su izjavile da Filip ima sve predispozicije da jednog dana postane velika glazbena zvijezda. Dvije godine prije Supertalenta sudjelovao je i u RTL-ovim 'Zvijezdama' u kojem su u žiriju sjedili Tony Cetinski, Maja Bajamić, Massimo, Mirela Priselac Remi te Goran Lisica Fox.

- Spreman sam odreći se svoje karijere, samo da tebi pomognem. Barem malo, u bilo čemu, da ti bude ljepše što si sve prošao s nama - rekao mu je tada Tony Cetinski.

Pobjeda u 'Zvijezdama' izbjegla mu je za dlaku, a on je svoju treću sreću sada odlučio okušati i u The Voiceu. Glazbom se bavi od šeste godine, a osim što pjeva svira gitaru i piše pjesme na engleskom jeziku. Najveća inspiraciju mu je ljubav, a prvi tekst napisao je kad mu je bilo samo 14 godina. Glazbeni uzori su mu Shawn Mendes, Ed Sheeran i Toše Proeski, a od domaćih

izvođača uzore vidi u dvojici vrhunskih pjevača.

- Privatno više slušam stranu glazbu, no volim Tonyja Cetinskog i Jacquesa Houdeka. To su izvođači koji stvarno mogu i znaju pjevati - kazao je Filip za Večernji list nedugo nakon svog sudjelovanja u Supertalentu zbog kojeg je preko noći postao nova glazbena zvijezda. Na Instagramu ga trenutno prati 23 tisuće ljudi, a Filip ne krije da mu laskaju komplimenti koje svakodnevno dobiva od mnogobrojnih obožavateljica na račun svog pjevanja, ali i izgleda.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Komplimenti mi laskaju, ali ne smatram se zavodnikom. Pokušavam odgovarati na sve poruke koje mi pristižu jer po meni kad jednom dobiješ bazu obožavatelja pravedno je da im pokušam udovoljiti što je više moguće - kaže Rudan koji nam je povjerio i čime ga mogu osvojiti pripadnice nježnijeg spola.

Samo tražim da me može nasmijati. Nije mi bitno je li plavuša ili crnka - otkriva student Filozofskog fakulteta koji osim o sretnoj ljubavi mašta i o velikoj karijeri. San mu je jednoga dana napuniti zagrebačku Arenu, a nada se i prilici da svoj talent pokaže van granica Hrvatske. - Ako mi se ukaže prilika da nastupam na svjetskom tržištu definitivno bih ju prihvatio, ali svakako bi se u Hrvatsku nakon toga vratio - zaključuje šarmantan glazbenik.