Valentina razočarala goste: 'Preljuto, spržio sam sebi i želudac i grlo'

Taksistica Valentina Dolinac otvorila je zagrebački tjedan u prvom danu 'Večere za 5 na selu'. 29-godišnja majka dvije djevojčice u show se prijavila zbog dobrog druženja i novih poznanstava, ali i želje da dokaže da zna jako dobro kuhati. Velika je ljubiteljica mesnih jela, a upravo se tom ljubavlju vodila pri pripravi glavnog jela.

U svom domu Valentina je ugostila spremačicu i odjevnu tehničarku Jadranku Konjušić, magistra šumarstva Juraja Tomljanovića, magistru novinarstva Mariju Horvat te influencera Ivana Bašića. Za svoju večeru u konačnici je dobila 29 bodova. Valentinino glavno jelo proglašeno je katastrofalnim, a nije se ekipe dojmilo ni predjelo. Desert je kod protukandidata prošao najbolje.

Valentina je gostima odlučila prirediti večeru sastavljenu od klasičnih namirnica - teletine, cikle, višnji, jabuka i bijele čokolade. U pripravi jelovnika upravo je bijela čokolada bila prva na redu za obradu, naime, Valentina se za početak uhvatila deserta.

Osvježavajuća torta s mascarponeom, višnjom i bijelom čokoladom dobila je naziv 'Bijela čokoladna bombica', a goste je isti intrigirao.

No, ne koliko i teleći šol kojeg je Valentina odlučila spraviti za glavno jelo. Uz njega je odlučila poslužiti pire od cikle i krumpira, a nazvala ga je 'Šumski miks'. Bogato glavno jelo sastojalo se od kroketa, pirea i teletine, a nakon što je spravila glavno jelo, Valentina se bacila na predjelo. Odlučila je poslužiti 'Staro, a zdravo'. Poslužila je krumpir, tikvice i slavonske salame te sir.

Domaćica se nakon priprave večere posvetila dekoraciji stola, a ekipa se dotad okupila u poznatom kombiju u kojem su se i upoznali. Prije negoli se Mariji u kombiju pridružio ostatak ekipe, nekadašnja zvijezda showa 'Gospodin Savršeni' otkrila je da bi voljela da joj se pridruži u večeri mlađa ekipa.

- Nemam predrasude prema dobnim razlikama i nadam se da ćemo se, bez obzira na godine, svi dobro slagati i zabaviti - ispričala je Maria Horvat. A iznenađenje je za Mariju stiglo vrlo brzo, čim je u kombi ušao Ivan Horvat, postalo je jasno da se Maria i Ivan znaju! Jadranka im se ubrzo pridružila i oduševila se što je u kombiju dočekala mlada ekipa.

- Bit će veselo, nadam se da nisam najstarija, ali volim mlade ljude oko sebe i mislim da se mogu i na vaš nivo spustiti - otkrila je Jadranka Ivanu i Mariji. Posljednji se ekipi pridružio magistar šumarstva Juraj.

- Mislim da će se on dobro plasirati - komentirao je Ivan Juraja.

Nakon upoznavanja u kombiju, došlo je vrijeme da se ekipa upozna s domaćicom Valentinom. Dočekala ih je pred svojim domom, uz prigodni aperitiv.

- Na prvi dojam žena je jako simpatična, gostoljubiva, pričljiva, čini mi se jaka žena - ispričala je Jadranka o Valentini. Nakon kraćeg upoznavanja, domaćica je ekipi poslužila sangriju. Piće je oduševilo Ivana i Mariju, a Valentina je zbog toga bila presretna.

- Drago mi je što sam ih oborila sangrijom, što se svima svidjela, čini mi se da im se samo to i svidjelo ovako na prvu - komentirala je Valentina aperitiv.

Ekipi je vani bilo pomalo hladno pa su jedva dočekali ući i sjesti za stol. Valentina im je poslužila predjelo 'Staro, a zdravo'.

- Dekoracija i izgled samog predjela nisu baš bili na nivou. Narezani hladni odresci i onaj stolnjak i ježinci nisu ostavili neki savršen dojam - izjavio je Ivan. Predjelo nije fasciniralo ni Juraja, smatrao je da bi trebalo glavno jelo biti kreativnije složeno.

Foto: RTL

Kada je u pitanju, pak, atmosfera, ekipa je, čini se, kliknula na prvu. Zanimljivo je ekipi bilo što Valentina vozi taksi, a uskoro su se raspričali i o međusobnim karakterima. Ivan je vodio glavnu riječ, a na njegovom tanjuru tijekom predjela su glavnu ulogu igrali popečci. Kandidata se predjelo nije dojmilo, ocijenili su ga ukusnim, no jednostavnim. 'Šumski miks' stigao je kao glavno jelo.

- Vizualno je bilo ono kao: 'Ah, moramo sad ovo pojesti - komentirala je Jadranka izgled glavnog jela.

- Previše je žestoko, stvarno previše, nije mi bilo po ukusu - dodala je. Mariji je glavno jelo bilo preteško, no nije imala previše zamjerki na začine.

- Preljuto, spržio sam sebi i želudac i grlo - izjavio je, pak, Ivan.

- Jednostavno se nije moglo jesti - dodao je.

Foto: RTL

- Volim ljuto, ali ovo je bila gornja granica - zaključio je Juraj. Otvoreno je na kraju Ivan rekao da mu se glavno jelo nije svidjelo. Dodao je i da njemu i Mariji ostali kandidati zavide jer su već javne osobe.

Nakon dinamičnog glavnog jela, na stol je stigao desert. 'Bijela čokoladna bombica' svidjela se Ivanu koji je odmah najavio da će biti odvažan i probati desert.

- Desert pretežak, pogotovo nakon svega što smo jeli prije - rekla je Maria, dok je njezin prijatelj Ivan ocijenio da je desert definitivno bio najbolji dio večere.

- Ivan je idealan za petak, za zadnji dan, to će biti završni party - komentirao je Juraj nakon Ivanovih pošalica na račun deserta i Marije.

Foto: RTL

Iznenađenje je potom uslijedilo, ekipi je Valentina predala rukotvorine njezine prijateljice te otkrila da glazbe uživo neće biti jer je njezin prijatelj gitarist dobio koronu. Zbog toga se domaćica odlučila kupiti društvenu igru i zaigrati je s ekipom.

- Iznenađenje katastrofa. Glupa ideja, igramo nekog magarca i to, nije mi se svidjelo - zaključio je Ivan.

- Bilo je čisto ok, iznenađenje je zakazalo, to je ok - izjavila je Jadranka.

- Ekipa mi je za 10, volim kad su ljubomorni na mene, volim tu netrpeljivost, dobro ćemo se zabaviti - svoje dojmove je sumirao Ivan nakon prve večere. Valentinu su malo rastužile reakcije na njezino glavno jelo, a u konačnici je za svoj trud i večeru zaradila 29 bodova.

