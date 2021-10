Valentić objavio fotografiju staru 17 godina i oduševio pratitelje: 'Gdje smo vam šarmantniji?'

Glumac i fitness trener Mario Valentić trenutno glumi u seriji 'Bogu iza nogu' na Novoj TV zajedno s kolegicom Mirnom Medaković Stepinac, a prije 17 godina dijelili su set popularne sapunice 'Zabranjena ljubav'. Svojih glumačkih početaka i njihove prve suradnje Mario se prisjetio na svom Instagram profilu razveselivši svoje pratitelje. "Vrijeme prolazi! Gdje smo vam šarmantniji?", upitao je Valentić svoje pratitelje koji je u nekoć popularnoj seriji tumačio lik bogataša Borne Novaka.

"Na ovo pitanje je jako teško odgovoriti. U izlogu broj 1, dragi gledatelji imamo arogantnog, bogatog i šarmantnog šmekera Bornu i prelijepu Maju. A u izlogu broj 2 - slično.. Mirnu i Maria koji su skoro pa savršeni (Mariju samo zub fali) i karakter mu se protivi plesu iako na kraju propleše (nerijetko i propjeva). Ipak, ako se mene pita, šarmantniji ste na donjoj fotografiji", poručio mu je jedan od pratitelja.

Iako ga mnogi pamte upravo po ulozi u 'Zabranjenoj ljubavi' Mario je danas profesor kineziologije, glumac i voditelj te otac dvojice sinova. Mario je odbacio titulu zločestog dečka i posvetio se zdravom načinu života, koji promovira na društvenim mrežama.

Nedavno je u intervjuu za Večernji list otkrio kako ga neizmjerno veseli što se vratio glumi. - Jako sam sretan što sam se vratio glumi i što sam dobio ulogu koju igram. Uživam igrati Srećka i raditi glumački posao. To me ispunjava i veseli, a tako ću, siguran sam, nastaviti do kraja života - kazao je Valentić.

Progovorio je tada i o ponovnoj suradnji s Mirnom Medaković Stepinac. - Ponovno igram s Mirnom i presretan sam zbog toga. Prije nekoliko godina otišli smo na piće i zaključili kako bi bilo lijepo da opet nešto zajedno radimo i eto, to se realiziralo u stvarnosti i sretan sam zbog toga što smo opet zajedno na projektu. Imam neke uspomene i fotografije iz tog razdoblja koje planiram objaviti na društvenim mrežama kao svojevrsnu usporedbu s aktualnim fotografijama. Jako sam zahvalan što sam dobio priliku raditi s Mirnom, kao kolegicom i prijateljicom, na ovako lijepim projektima - zaključio je Valentić.

