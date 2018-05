UŽIVO: Franka oduševila nastupom! Neki natjecatelji zaplakali tijekom nastupa

U Altice Areni u Lisabonu počela je prva poludfinalna večer 63. po redu izdanje Eurosonga. Večeras nastupa 19 zemalja, a naša predstavnica Franka Batelić nastupit će 12. po redu s pjesmom "Crazy". U finale će se plasirati najboljih deset zemalja.

- Imam malu tremu, ali bit će sve u redu - kazala je uzbuđena Franka prije nastupa. Zanimljivo je da prvi put u povijesti show vode četiri žene: Sílvia Alberto, Filomena Cautela, Catarina Furtado i Daniela Ruah.

Voditeljice su podsjetile kako je ovogodišnji Eurosong u Portugalu zahvaljujući prošlogodišnjoj pobjedi Salvadora Sobrala, koji je imao najviše bodova u poviejsti Eurosonga.

Natjecanje je otvorila Aisel iz Azerbajdžana s pjesmom "X My heart". Ima 28 godina, dolazi iz glazbene obitelji i popularna je u svojoj, ali i drugim zemljama u susjedstvu. Preživjela je tragediju kada joj je umro suprug, i nakon pauze vratila se glazbi.

Foto: HRT/Screenshot

Slijedi predstavnik Isanda Ari Olaffson, s pjesmom "Our Choice". Ima samo 19 godina, a postao je zvijezda pjevajući u mjuziklu "Oliver.

Foto: HRT/Screenshot

Albanac Eugent Bushpepa nastupio je treći po rdu s pjesmom "Mall". jedan je od najpoznatijih albanskih pjevača, a osim pjevanja aktivan je i u borbi za ljudska prava.

Foto: HRT/Screenshot

Premda je već iskusna, Belgijanka Sennek je pjevajući pjesmu "A Matter Of Time" i zaplakala na pozornici.

Foto: HRT/Screenshot

Multitalentirani Čeh Mikolas Josef jedan je od favorita ovogodišnjeg Eurosonga. Osim što pjeva i pleše oni sklada, glumi, režira i nosi revije.

Foto: HRT/Screenshot

Litvanka Ieva Zasimauskaitė nastupila je kao šesta po redu s pjesmom 'When We’re Old'. Ima 24 godine, a prije deset godina nastupila je i na dječjem Eurosongu.

Foto: HRT/Screenshot

Sedma nastupa Izraelka Netta, koja je po mnogima najveći favorit ovogodišnjeg Eurosonga. Čim su je voditeljice najavile u dvorani se prolomio glasni pljesak. Njena pjesma zove se "Toy", a u Lisabonu nastupa zahvaljujući pobjedi na izraelskom talent showu.

Foto: HRT/Screenshot

Predstavnik Bjelorusije Alekseev velika je zvijezda ne samo u Bjelorusiji, nego i u Rusiji i Ukrajini, te okolnim zemljama. Pjeva baladu "Forever". Rođeni je Ukrajinac, no isključili su ga iz njihovog izbora jer je navodno tu pjesmu pjevao i ranije.

Foto: HRT/Screenshot

Estonska predstavnica Elina Nečajeva kao mala željela je postati astronautkinja, no posvetila se glazbi. Pjesma "La Forza" inspirirana je operom. Najveću pozornost privukla je njena haljina, koja je isijavala.Koštala je 65 tisuća eura.

Foto: HRT/Screenshot

Bugarska grupa Equinox napravljena je samo za Euroviziju. Nikad ranije nisu nastupali zajedno. Pjevaju pjesmu "Bones".

Foto: HRT/Screenshot

Nakon predstavnika makedonije slijedi naša Franka! Makedonska grupa zove se Eye Cue, a pjevaju pjesmu "Lost And Found".

Foto: HRT/Screenshot

Slijedi naša Franka! Oduševila je nastupom i dobila veliki pljesak u Altice Areni!

Foto: HRT/Screenshot

Austrijski predstavnik Cesár Sampson nastupa s pjesmom "Nobody But You". Poznat je i kao pjevač projekta Kruder & Dorfmeister, koji će nastupiti ovogh ljeta u Šibeniku.

Foto: HRT/Screenshot

Grkinja Yianna Terzi jedna je od rijetkih koja ne pjeva na engleskom. Pjesma se zove "Oniro Mou".

Foto: HRT/Screenshot

Finkinja Saara Aalto bila je druga na finskoj verziji "Voicea" i njihova je velika zvijezda. Pjevala je pjesmu "Monsters" i nastupila 15. po redu.

Foto: HRT/Screenshot