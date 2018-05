UŽIVO: Srbija je jedna od rijetkih zemalja čiji predstavnici pjevaju na svom jeziku

U lisabonskoj Altice Areni počela je druga polufinalna večer 63. Eurosonga. Večeras nastupa 18 zemalja, a među njima i naši susjedi Srbija, Crna Gora i Slovenija.

Prvi koji nastupa je Alexander Rybak, eurovizijski pobjednik 2009. godine. Pjesma se zove "That’s How You Write A Song".

Foto: HRT/Screenshot

Druga je na pozornicu došla rumunjska grupa The Humans s pjesmom "Goodbye". The Humans je grupa osnovana 2017. godine, a prije Goodbye je objavila samo jednu pjesmu – Îndură inima. Prema njima, poruka pjesme je “reći zbogom svim emocijama koje nas drže bez napretka i limitacijama”, te da “nikad ne odustaj od snova”.

Foto: HRT/Screenshot

S

Slijede Srbi. Poznati skladatelj Aleksandar Sanja Ilić i njegova grupa Balkanika predstavili su pjesmu "Nova deca" u kojoj su tradicionalne ritmove spojili s modernom produkcijom, ali su i jedni od rijetkih koji su pjevali na svom jeziku. Dobili su veliki pljesak.

Foto: HRT/Screenshot

Jessika feat. Jenifer Brening predstavnice su San Marina s pjesmom "Who we are". Jessica je s Malte i punih 8 godina je neuspješno pokušavala na malteškom izboru. Ove godine uspjela je u San Marinu, i to u duetu s Jenifer, koja dolazi iz Njemačke.

Foto: HRT/Screenshot

Zanimljiv nastup ima i danski predstavnik Rasmussen. Pjesma "Higher Ground" inspirirana je jednom vikinškom legendom.

Foto: HRT/Screenshot

Ruska predstavnica je Julija Samojlova. Zbog spinalne mišićne atrofije je u kolicima. Rusiju je trebala predstavljati i lani, no ukrajinske vlasti su joj uskratile ulazak u zemlju jer je nastupala na Krimu.

Foto: HRT/Screenshot

Moldaviju predstavlja grupa DoReDos s pjesmom "My Lucky Day". Iza imena DoReDos kriju se Eugeniu Andrianov (25), Marina Djundyet (31) i Sergiu Mîța (25) i svo troje veže moldavsko mjesto Rybnitsa iz kojeg potječu.

Foto: HRT/Screenshot

Nizozemsku ove godine predstavlja jedan od njihovih najpoznatijih pjevača - Waylon koji je ovu zemlju već predstavljao prije četiri godine u Kopenhagenu, kada je u duetu s Ilse de Lange, kao član grupe The Common Linnets, osvojio drugo mjesto, što predstavlja najbolji rezultat Nizozemske u novijoj povijesti. Poznat je po countryju, a u Americi je surađivao s legendarnim Waylonom Jenningsom.

Foto: HRT/Screenshot

Jessica Mauboy jedna je od najuspješnijih australskih pjevačica, koja je 2014. nastupila kao gošća na Eurosongu, a ove se godine natječe. Pjesma se zove "We Got Love".

Foto: HRT/Screenshot

Etno jazz band Iriao kombinira gruzijsko polifono pjevanje, koje se nalazi na UNESCO-voj listi nematerijalne baštine od 2008. godine, s gruzijskom etno-glazbom i jazzom. Iako je naslov pjesme na engleskom, pjevaju na gruzijskom.

Foto: HRT/Screenshot

Predstavnici Poljske su Groome feat. Lukas Meijer. Groome je DJ, glazbeni producent i skladatelj, koji je nastupao na najpoznatijim glazbenim festivalima, dok je Lukas pjevač švedske grupe No Sleep For Lucy. Pjesma se zove "Light Me Up".

Foto: HRT/Screenshot

Maltu predstavlja Christabelle, pjevačica koja je iz četvrtog pokušaja uspjela predstavljati svoju zemlju na Eurosongu. Pjesma se zove "Taboo".

Foto: HRT/Screenshot

Ants With Slippers puno je ime grupe koja predstavlja Mađarsku. Zanimljivo je, i oni pjevaju na svom jeziku, i to žestoku rock pjesmu "Viszlát nyár".

Foto: HRT/Screenshot