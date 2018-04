Uzbuđeni Britanci: vojvotkinja Kate dobila je trudove!

Britanci su uzbuđeni jer su iz kraljevske obitelji jutros objavili kako je vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton dobila trudove, te kako je otišla u bolnicu na porod.

- Njeno kraljevsko veličanstvo vojvotkinja od Cambridgea otpraćena je u bolnicu St. mary u Londonu u početnoj fazi trudova. Vojvotkinja je do bolnice putovala automobilom, a pratio ju je njen suprug, vojvoda od Cambridgea - stoji u priopćenju kojeg je kraljevska obitelj objavila na Twitteru.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.