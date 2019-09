Kako nam se dogodilo to što nam se dogodilo, pitanje je koje ćete jednostavno osjetiti u zraku šećući Londonom.

Populizam, netolerancija, ekstremizam, Brexit koji su izglasali oni od kojih se to ponajmanje očekivalo - mladi, čije živote tehnologija čini toliko različitima od naših u toj dobi. Serijom "Godine i godine" BBC i HBO, dvije velike televizijske produkcije, traže odgovore na ta pitanja. I to prilično izravno, bez traženja neke dubine u priči, a čini se kako je tako i najbolje. Prikaz današnje Velike Britanije mora biti jasno prezentiran. Riječ je o brojnoj obitelji Lyons koju upoznajemo danas pa je pratimo u ne tako daleku (distopijsku) budućnost, za nekih 15-ak godina. I u priči o Lyonsovima događaji se smjenjuju kao na traci. Rast populizma koji počinje u susjedstvu, a završava u Downing Streetu na broju 10, pad bankarskog sustava, zakazivanje demokracije i vladavina ekstrema gdje se ne zna tko je gori, krajnje lijevi ili krajnje desni. Kroz "Godine i godine" vrti se sve ono s čime smo se i sami upoznali na jedan vrlo logičan i eksplicitan način. Kuriozitet je nastup Emme Thompson u ulozi populistkinje Vivienne Rook koja će potiho politički podijeliti obitelji čiji se članovi suočavaju s istim problemom s kojim se suočavaju današnji glasači bilo gdje - za koga, kada je sve isto? Pa će tako Daniel koji je homoseksualac glasati za - konzervativce.

Razlog je taj što njegov dečko Viktor, emigrant iz Ukrajine, može imati problema vrati li se kući jer tamošnji krajnji ljevičari, uskrsli komunisti, s uspjehom guraju zakon po kojem je homoseksualnost protuzakonita. Stephen glasa za laburiste jer se razočarao u kapitalizam izgubivši milijun funti zbog propasti banke u kojoj ih je držao, pa sada radi nekoliko poslova jer će nakon takvog debakla teško opet dobiti posao financijskog savjetnika. Humanitarka Edith poništit će listić, a Rosie koja svoj život provodi u kolicima glasat će za Vivienne koja predstavlja male i obespravljene. Nema više reda kakav je postojao prije 30-ak godina, složit će se u jednoj sceni Lyonsovi. Tko se ne bi složio da nam je prvih 30 života bilo sasvim lijepo jer je postojala logika i red? Mladi su posebna kategorija serije, pogotovo jer su pod visokim utjecajem tehnologije, a vrhunac je prikazan možda i preeksplicitno način. Bez obzira na sve što se događa danas, ipak nam je pomalo teško vjerovati da će vrlo skoro postojati kruzeri koji su zapravo ilegalne bolnice u kojima se počelo s jednostavnim zahvatima, nastavilo s estetskim korekcijama, pa promjenama spola, da bi se otišlo i do tehnoloških umetaka i pretvaranja ljudi u kiborge. I, naravno, ne prođe svaki put sve kako treba.

To je još uvijek u sferi teorija zavjere protiv čovječanstva prije negoli skora realnost. Povezano s tim, ima i bizarno-štosnih dijelova, poput pokopa oca obitelji kojega neće spaliti nego će ga - rastvoriti kiselinom pa će od njega ostati kakva tekućina. Najzanimljivije je ipak što Emma Thompson tumači jednu od svojih najmanje zahtjevnih uloga, gotovo bez dijaloga. No lik populistice Vivienne jednostavno je šlagvort cijele priče, a osmišljena je tako da ne podsjeća ni na jednog današnjeg populista određeno, a opet podsjeća na sve njih zajedno. Vješto je tu pokazano kako se radi o jednom šablonskom političkom izričaju koji neminovno propada, ali može izazvati štetu ako društvo ne reagira pravilno i na vrijeme. Da je BBC velika televizijska kuća vidljivo je upravo iz samokritike potkraj serije kada Vivienne, koja uzgred priznaje da ima mentore koji su joj omogućili da dođe na vlast, odlučuje o formiranju logora za migrante. Samo što to neće biti prihvatni centri, već koncentracijski logori kakve je u Burskom ratu formirao lord Kitchener, dakle ondje kod opstanka vladaju zakoni prirode.

Na čemu će neki i izdašno zaraditi. I to je točka preokreta kada konačno prevladava ljudskost, ali uz neizbježno pitanje - zar ćemo morati čekati takve užasavajuće mjere prije nego što se ponovno rasplamsa ideja humanizma? "Godine i godine" vrlo direktno pokazuju kamo sve mogu odvesti zloporaba tehnologije, korporativna pohlepa, rastuća samodostatnost političkih stranaka koje sve manje pronalaze svoj smisao u općoj dobrobiti, a sve više u održanju ili osvajanju vlasti. Gledajući seriju doista počnete dobivati dojam kao da ste u opasnosti jer sve izgleda kao program vijesti iz neposredne budućnosti kroz prizmu jedne obične obitelji. U takvom prikazu nažalost ne tako nemoguće budućnosti ne treba tražiti previše dramske umjetnosti. Opasnosti prikazane u seriji i treba pokazati takvima kakve jesu i to krajnje izravno. Kako bi apsolutno svakome bilo jasno da viđeno ne mora nužno ostati tek distopija.