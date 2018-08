Ples iza jugoslavenske baršunaste zavjese izlazi u rujnu

Dvostruki vinilni album "Socijalistički disco. Ples iza jugoslavenske baršunaste zavjese 1977.-1987." izdavačke kuće Fox & His Friend bit će izdan u rujnu u ograničenoj nakladi, najavili su autori kompilacije Leri Ahel i Željko Luketić.

Ističući i kako je o socijalističkoj disco kulturi u bivšoj državi još 2015. bio održan niz izložbi u zagrebačkim Klovićevim dvorima, Kuli Lotrščak i Galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva, autori kompilacije naglašavaju kako je novo diskografsko izdanje nastavak tog projekta - vinilna kompilacija kao svojevrsni soundtrack izložbe i jednog razdoblja glazbene i društvene povijesti Jugoslavije ostvaren nakon četiri godine istraživačkog rada, licenciranja i traženja najbolje zvučećih studijskih master-vrpci.

Autori kompilacije ističu da je disco glazba na ovim prostorima imala sve značajke inozemnih američkih i europskih uzora. Ona, međutim, za razliku od punka, novog vala ili rocka, nije imala odlike supkulture, nego se smjestila u kontekst pop glazbe, i to nepretenciozne glazbe namijenjene plesu i zabavi.

Diskografske kuće nisu bile sigurne gdje smjestiti taj zvuk, no on je društveno potaknuo sve ono što je do tada već učinio na tadašnjem Zapadu: slobodnije konvencije ponašanja, naglašenu seksualnost u tekstovima i nastupima izvođača, zaseban modni izričaj i inkluzivnost u klupskom, noćnom životu.

Disco je zanimljiv istraživačima zvuka i društvenih prilika jer je bio i ostao kontrast dominantnoj kulturi. Na plesnim natjecanjima i u klupskome životu redovito su zvijezde bili Romi, Albanci i pripadnici drugih manjina, a žene su u discu, iako na samoj granici medijske eksploatacije, naučile taj stil okrenuti u svoju korist. Drugim riječima, u klubovima su birale, a nisu više bile birane.

Koncept plesnjaka je napušten, seksualnost je postala nešto čega su svjesniji i muškarci i žene. Tekstovi pjesama postaju opušteniji i otvoreniji, u glazbi se eksperimentira s elektronikom, dok se u najveće avanture u discu upuštaju upravo najveća skladateljska imena pop glazbe.

No, Alfi Kabiljo, Andrej Baša, Đelo Jusić, Gabor Lenđel, Kornelije Kovač, Nikica Kalođera, Kire Mitrev i mnogi drugi u pratnji velikih studijskih orkestara nisu bili dio undergrounda. Upravo suprotno, diskografi su koketirajući s novim žanrom testirali tržište brojnim singlicama, dok su dugosvirajući LP formati bili rezervirani samo za one najbolje prodavane.

Selekcija glazbe na ploči "Socijalistički disco. Ples iza jugoslavenske baršunaste zavjese 1977.-1987." fokusirana je upravo na manje poznate eksperimente, B-strane ili čak samo izdanja s kaseta, koja su ostavila odjek na glazbu i koja uključuju imena autora i izvođača poznatih primarno u pop glazbi.

Izabrano je 18 skladbi koje najbolje ilustriraju što je sve uključivao disco u Jugoslaviji: etablirana imena poput Gabi Novak, Arsena Dedića, Ljupke Dimitrovske ili Zdenke Vučković, početne pokušaje nogometaša Ivice Šurjaka, Miss Jugoslavije Ane Sasso ili zanimljive domaće verzije stranih hitova poput "Vamos A La Playa", queer-klasika "I Will Survive", te engleske pop-pjevačice Kim Wilde.

Tu je i zvijezda tadašnje Startove duplerice Moni Kovačić, disco-funk sastav KIM, ženski dio Mirzinog jata pod imenom Rok Hotel, nekadašnja teen-zvijezda Dubravka Jusić i danas popularno ime disco-kolekcionara Arian.

Izdavačka kuća Fox & His Friends do sada je već objavila glazbu iz filma "Gosti iz galaksije" Tomislava Simovića, te prvi u nizu radova multimedijalne skupine NEP (Nova Evropa).