Uršula Tolj nakon smjene s pozicije šefice Dore: 'Ne znam bih li se opet u to upuštala'

Voditeljica i televizijska producentica Uršula Tolj na svojem je Instagram profilu odgovarala na pitanja svojih pratitelja. Jedno pitanje bilo je i vidi li se Tolj ponovno u ulozi šefice Dore i hrvatske delegacije za Eurosong.

- Iskreno, ne znam bih li se ponovno upuštala u to da me pitaju. Morala bih dobro razmisliti - odgovorila je. Kazali su joj i da je odlično odradila posa. - Nisam mislila da ćete se opet vraćati na to, ali hvala vam na ovim riječima. Ja sam stvarno dala sve od sebe tad - zahvalila se.

Foto: Screenshot Youtube Pratitelji su je pitali i kada će postati glavna urednica HRT-a te joj uputili puno komplimenata za izgled. Pitali su je i neka privatna pitanja poput je li zaljubljena.

Podsjetimo, Uršula je u studenom prošle godine smijenjena s mjesta urednice Dore, a na to mjesto vratio se urednik HTV 2 i v.d. urednika HTV 1 Tomislav Štengl, koji je Doru vodio i 2020. godine kada je pobijedio Damir Kedžo.

– Odlukom Ravnateljstva HRT-a došlo je do promjene u ekipi Dore 2022., kao i na čelu hrvatske delegacije na Eurosongu 2022., te će Uršulu Tolj na tom mjestu zamijeniti Tomislav Štengl –poručili su tada s HRT-a. Ovogodišnja Dora održala se 19. veljače, u Opatiji, a pobjednica i ovogodišnja Hrvatska predstavnica na Eurosongu je Mia Dimšić s pjesmom 'Guilty pleasure'. Mia će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri koja je na rasporedu 10. svibnja.

