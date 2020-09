Upoznajte novog mentora Farme - Jure Čudina prkosio je najsilnijim olujama

Nova TV uskoro svojim gledateljima donosi novu sezonu popularnog reality showa, koji ove jeseni u svojoj sedmoj sezoni emitiranja dolazi s nazivom 'Farma More i Maslina'. Ne samo da se Farma s kontinenta preselila u Dalmaciju, na prekrasnu lokaciju čija ljepota oduzima dah, već gledatelje s novom sezonom očekuju i brojni noviteti. Jedan od njih je i novi mentor Farme - Jure Čudina.

Mentor Jure, ili kako ga mlađi naraštaji oslovljavaju barba Jure, vlasnik je imanja koje u narednim mjesecima povjerava novim farmerima na čuvanje. Jure Čudina rodom je iz Pakoštana, a veliki dio života proveo je putujući svijetom radeći kao pomorac i ugostitelj skupljajući tako sa sobom razna znanja i iskustva. Kroz brojne godine provedene na morskim pučinama, Jure je upoznao sva lica svjetskih mora, prkosio najsilnijim olujama, ali i naučio kako funkcionirati u timu u kojemu svi dišu kao jedan. No, na koju god stranu svijeta pošao, srcem i mislima uvijek je bio vezan za svoju rodnu grudu, za svoj kamen, za kojeg kaže – svaki priča svoju priču i ne bi ga mijenjao ni za što. U svemu onome što je godinama stvarao - svaki kamen koji je polegnuo na tom imanju, svaka maslinu koju je zasadio, uživat će novi farmeri. Nakon napornog dana ispunjenog raznoraznim zadacima, kao odmor za dušu i tijelo pogled je na biser Mediterana koji puca s imanja – a da je more, sol u zraku i miris borovine lijek za dušu potvrđuje i Jure čija životna priča nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Mentor Jure svoj život i bivanje opisuje kao slatku dokolicu. ''Sada se bavim igranjem. Igram se u prirodi, u vinogradu, uzgajam masline, proizvodim maslinovo ulje i vino'' otkriva mentor koji svake godine za svoje proizvode osvaja medalje na natjecanjima. Sa svim svojim znanjem kojeg posjeduje novim farmerima bit će od ključne važnosti, a svojoj novoj ulozi izrazito se veseli. ''Biti mentor u showu 'Farma More i Maslina' je za mene nešto potpuno novo, jedna nova životna stranica i jako se radujem. Ono što mi još daje vjetar u leđa i dodatno rasplamsava moj žar i uzbuđenje je svakako i ekipa na setu. Veseli me biti u dobrom timu'' govori Jure i dodaje: ''Nadam se da ću biti korektan mentor, a isto to očekujem i od farmera. Najbitnija je sloga i poštovanje, kako međusobno tako i ono prema prirodi. Najveća istina za biti dobar farmer jest naučiti živjeti s prirodom, za nju i od nje''.

Kako sa svojim savjetima, zlata vrijednim, koje će udijeliti farmerima, mentor Jure, obilazit će ih i dodjeljivati im zadatke koje će morati izvršiti. Svojim napornim radom, brigom o životinjama te svladavanjem brojnih izazova farmeri će morati izgraditi samoodrživu zajednicu te dokazati i sebi i drugima da su snažni, vrijedni, odlučni, predani i uporni. Nova sezona donosi jednu potpuno drugačiju Farmu – modernu, na novoj lokaciji, pod novim mentorskim vodstvom, a što gledatelje sve očekuje doznat će uskoro na Novoj TV u novoj, uzbudljivoj sezoni showa 'Farma More i Maslina'.