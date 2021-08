Uoči početka velike turneje, Charile Watts iznenada završio u bolnici

Obožavatelje kultnih Rolling Stonesa jučer je neugodno iznenadila vijest da je bubnjar grupe Rolling Stones, Charlie Watts ( 80) ,hitno hospitaliziran zbog zdravstvenih problema. Zbog toga je morao prekinuti probe za američku turneju, a zahvatu za koji se ne navodi o čemu je riječ, se podvrgnuo u jednoj londonskoj klinici. Sve je prošlo u redu, liječnici predviđaju da će se dobro oporaviti, no ipak se neće pridružiti članovima benda na turneji.



Naime, ovo je prvi puta od 1963. godine da je slavni glazbenik propustio turneju. Ipak, čini se da ga zdravstveni problemi nisu slomili jer je zadržao vedar duh, a mediji čak navode i kako se našalio govoreći da mu po prvi puta u životu tajming i nije baš najbolji. Aludirajući time na to kako je uvijek bio pedantan, organiziran i nesklon kašnjenjima.

Inače, turneja nazvala No filter tour bila je planirana za prošlu godinu, ali je zbog pandemije odgođena. Umjesto toga počet će u rujnu. Članovi benda izrazili su žaljenje što Charlie neće biti s njima, no žele mu brz i kvalitetan oporavak.