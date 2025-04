Unatoč odluci o ostanku, napetosti između Višnje i Darka ne slabe: 'Ja sam se njemu ispričala, on meni ne'

Večeras se održala prva ceremonija odluka pete sezone 'Braka na prvu' - ako oba partnera odluče ostati, njihov put se nastavlja, ako je samo jedan partner odlučio otići, to će morati potvrditi na drugoj ceremoniji odluka kako bi oboje napustili eksperiment. No ne ovisi sve samo o njihovim odlukama jer ako eksperti odluče da za neki par ne postoji perspektiva zbog trajno narušenih odnosa, mogu reći paru 'zbogom'.

Stručnjaci su se predstavili kandidatima i pozvali Silviju i Hrvoja, koji je rekao da ga je njegova supruga pozitivno iznenadila. „Fizički je zanimljiva“, rekao je kad je Iva inzistirala da se potrudi objasniti. „Sve je to u nekim rukavicama i vrlo diplomatski odgovaraju, kao da su u startu dogovorili neka pravila kako će oni kao par izgledati prema van“, rekla je Stasiow dok je Pelića zanimalo ima li nade da se među njima razviju neke emocije. Hrvoje je priznao da je zakočen kad je o emocijama riječ i rekao: „Možda smo nekad u prošlosti bili povrijeđeni i onda smo oprezni.“

Naposljetku su oboje rekli da misle kako bi se među njima moglo nešto razviti. „Osnova za ljubav je prijateljstvo i mi trenutno gradimo jako dobre temelje“, rekla je Silvija, a Iva zaključila kako od Hrvoja mora krenuti inicijativa koja će pokrenuti taj cijeli odnos. Stručnjaci su pretpostavili da će napisati da ostaju, što se i dogodilo. „Nitko ne zna što se tu događa, barem tako imam dojam, njihovu stvarnu priču - jesu li kliknuli ili nisu pa se žele tako prikazati. Nadam se da jesu“, komentirao je Igor.

Irma i Marko sjeli su pred stručnjake, koji su bili oduševljeni kad su vidjeli da su na sakoe stavili srca i otkrili da je to bila njihova zajednička ideja. Irma je rekla kako je uz Marka svoja i opuštena te da ne mora ništa glumatati, a i Marko je rekao da je uz nju smiren i smatra da su oboje ušli vrlo iskreno u ovo. „Mene živcira što su tako premirni“, komentirala je Kristina S. dok su ih i Doris i Igor hvalili.

Sakoman smatra da si moraju dati priliku i da ju je Irma već dala te da navija za njih. „Nadu i želju imam, ali ne mogu reći da će to tako biti“, iskrena je bila Irma, a isto je rekao i njezin Marko. „Možda ta iskra ipak više tinja na Irminoj strani“, zaključila je i Iva. Doris smatra kako su oni par koji će daleko dogurati i da bi među njima moglo ništa.

Čim su sjeli, Stjepan je izrecitirao Kristini stihove da su oni svijeta dva različita, što je Kristinu odmah iživciralo. „Uvijek recitira jako glupe hrvatske pjesme koje se meni ne sviđaju, ali odlučila sam da ga neću više osuđivati“, rekla je dok je Stjepan objašnjavao stručnjacima da ga je u početku odbio taj stav da joj se ne sviđa što god on napravi. „Ako zapjevam, njoj se ne sviđa, ako se našalim, ne sviđa joj se, ako kažem nešto romantično, neku lijepu riječ, ni to joj se ne sviđa...“, rekao je.

Kristina smatra da je sve počelo s nekim sitnicama koje je on skupljao da bi joj to kasnije nabijao na nos. „Moje se emocije dignu, njegove još više i to se rasplamsa i on probudi u meni sve što ne želim biti! Ne želim biti bezobrazna, vrijeđati ljude, plakati, vikati... Mrzim što to budi u meni i tko sam ja pored njega“, nastavila je i opet se ispričala Stjepanu za sve što mu je ružno rekla. Pelić je istaknuo kako mu se čini kao da su odustali, a nisu ni počeli.

Stjepan je otkrio da ga je jako povrijedilo kad mu je na medenome mjesecu rekla da ga se boji jer nije želio da ga predstavi osobom kakva nije. Stasiow smatra da Kristina treba više raditi na tumačenju njegova ponašanja i na svojim naglim reakcijama dok je ona objašnjavala Stjepanu kako joj nije dao priliku da se objasni, niti ju je išta pitao, no on joj je govorio kako je možda nije pitao, ali je pokazivao kako želi da se bolje upoznaju. „Žao mi je što nisi vidjela te neke stvari“, rekao je.

Franjo ne vidi poantu da su oni u showu 'Brak na prvu' a da svatko živi u svom stanu dok je Kristina pričala kako je njoj Stipe kompatibilniji na prijateljski način. „Meni treba neka stijena; netko tko je skroz cool, chill i miran“, rekla je dok Silvija smatra kako nema tu pomoći ako se netko nekome ne sviđa. Odlučili su još ostati i dati priliku i sebi i svom odnosu. „Malo mi se mišljenje popravilo o Kristinu u posljednjih nekoliko dana“, a stručnjacima je bilo drago što će pokušati.

Doris i Igor pričali su o svadbi, medenome mjesecu, a potom priznali da se sviđaju jedno drugome. „Zgodna mi je. Lijepa je, ima lijepe oči, zube, lijepo se oblači... Fina je, kulturna, draga“, rekao je Igor i dodao da mu se najviše sviđa što je vesela i pozitivna. Njoj je najbolje što je on topao, nasmijan, hoće pomoći u svemu, nije lijen... „Ne može možda prihvatiti šalu na svoj račun“, istaknula je Doris kao nešto što je primijetila, ali i odmah dodala kako se potrudi da shvati kad se šali.

Stručnjaci su njih komentirali kao stabilan par, lako im ide, nema nikakve drame tako da nije bilo iznenađenje što ostaju u showu. „Hvala što ste mi dali osobu koja pegla“, rekla je u šali Doris, a Kristina je sigurna da su oni jedan od onih parova koji daju PR odgovore. „Ne mislim da je njihova veza loša, ali iza kamera to sve izgleda jako prijateljski“, objasnila je.

Franjo je više puta istaknuo da želi mlađu ženu, a Kristina je otkrila da nema problema s godinama i da je Frano - jako dobar dečko, a stručnjaci su primijetili da nije rekla - muškarac. „Vidi se na njima da komuniciraju o svakoj i najmanjoj stvari, što se kod dosta parova ne vidi. Kod njih ništa ne visi u zraku“, pohvalio ih je Pelić. Otkrili su da se grle, drže za ruke i Kristina je dodala: „Naša bi budućnost mogla biti jako lijepa, zanimljiva i zabavna. Franjo je vrijedan dečko, muškarac, brine se za familiju, jako je brižan, a i ja sam takva.“ Oboje su napisali da ostaju.

Višnja je ponovila da Darko fizički nije njezin tip muškarca, a on kako nije bio očaran, ali ni razočaran njome, no povrijedilo ga je kako je komentirala njegove zavjete. „Obećanje, ludom radovanje“, govorila je tada Kristina, a kad su je stručnjaci pitali zašto, rekla je da se zezala. Uvrijedio ju je kad je rekao da stara, da mu ne može roditi djecu te dodala da ne zna bi mu ih rodila i da može.

No stručnjaci su spomenuli kako je jučer na večeri prozivala Darka iako su to njih dvoje trebali riješiti nasamo. „To je bilo zato što je izjavio da sam ja lažljivica“, rekla je Višnja dok joj je Iva objašnjavala da su zbog tog njezina postupka još više otišli u konflikt te da misli da su oni možda već došli do točke bez povratka, kada jedino postoji mogućnost razlaza.

Unatoč svemu, Darko je rekao da ostaje zato što želi da mu stručnjaci objasne njegove postupke u određenim situacijama. „Šokirana sam njegovim ponašanjem. Ispadam neka negativka, a samo sam htjela dokazati istinu“, nastavila je Višnja i naglasila stručnjacima da ne znaju kako se ona osjećala te da je mogla isto tu doći i 'plakati' kao Darko, a ona je došla riješiti stvari.

„Višnja svako malo pogrešno tumači da je u nekoj negativnoj poziciji i iz toga proizlazi njezino ljutito i ponekad kažnjavajuće ponašanje prema Darku“, rekla je Stasiow, a Matej dodao kako se Darko i ona premalo poznaju da bi zahtijevala toliko poštovanje od njega te im savjetovali da prvo probaju s prijateljstvom. Višnja je također napisala da ostaje. „Razgovarat ću s njom i pitat ću je više ako mi to dozvoli“, rekao je Darko i dodao da će probati sve što su mu stručnjaci savjetovali. Višnja se ispričala i zamolila Darka da više komuniciraju, ali čim su se maknuli od stručnjaka, bilo je opet po starom: „Nije meni stalo do njega, niti do tih njegovih osjećaja. Ja sam se njemu javno ispričala, on meni nije.“

U 'Braku na prvu' počinje tjedan otkrivanja, a kako će to utjecati na parove - ne propustite pogledati sutra u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na platformi Voyo.

