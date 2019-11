Umro voljeni televizijski voditelj, brojni poznati opraštaju se na društvenim mrežama

Pjesnik i televizijski voditelj Clive James umro je u dobi od 80 godina skoro deset godina nakon što mu je dijagnosticirana leukemija. Australski kritičar preminuo je u nedjelju u svojoj kući u Cambridgeu, javlja The Sun.

Njegova obitelj i bliski prijatelji prijatelji ispratili su voljenog voditelja u kapeli na Pembroke fakultetu u Cambridgeu.

James, veliko ime britanske televizije i radija 1980-ih, pisao je usiljeno i često šaljivo o televiziji, književnosti i aktualnim stvarima, a osvajao je i nagrade za novinarstvo.

Njegov, često grub, stil dostigao je svoju popularnost tijekom 80-ih showom "Clive James na televiziji", u kojem je priređivao isječke apsurdnih međunarodnih televizijskih emisija. James je pisao i kolumnu pod naslovom "Izvještaji o mojoj smrti" u The Guardianu nakon što mu je dijagnosticirana leukemija 2010. godine.

Opaka bolest dijagnosticirana mu je 2010. godine, a rečeno mu je da je terminalna 2014. godine. Clive je umro mjesec dana nakon što je posljednji put položio svoju olovku.

Tabloid piše da je sve svoje višestruke bolesti trpio sa strpljenjem i dobro poznatim humorom znajući do posljednjeg trenutka da je doživio više od svog poštenog udjela u ovom "velikom, dobrom svijetu". Njegova obitelj iznimno je zahvalna medicinskim sestrama Arthur Rank Hospice dobrotvorne organizacije na pomoći u njegovim posljednjim danima, i koja mu je omogućila da umre mirno i kod kuće, okružen obitelji i svojim knjigama.

Brojni fanovi bili su šokirani tužnom viješću, među kojima su i poznata lica.

Voditelj emisije Good Morning Britanija, Piers Morgan, napisao je: "RIP Clive James, 80. Izvrsan, smiješan čovjek".

Glumac i kazališni redatelj Samuel West rekao je: "Imali smo sreću što smo ga imali tako dugo nakon dijagnoze. Imali smo sreće što smo ga uopće imali. RIP Clive James",

Glazbenica Alison Moyet napisala je Twitteru: "Ah, Clive James. Ti blesavi, blistavi dečko. Naš gubitak".

Popularni kritičar, poznat po svojoj duhovitosti, preselio se u Englesku 1962. godine. Prvih nekoliko godina radio je kao knjižnični asistent, istraživač tržišta i radnik lima. Zatim je došao na Sveučilište u Cambridgeu da čita englesku književnost, gdje su njegovi suvremenici bili Germaine Greer i Eric Idle, a nedugo zatim je postao predsjednik Cambridge Footlights i čak se pojavio na BBC-evom University Challengeu. Clive je započeo kao komentator u raznim emisijama, uključujući i granadski pop glazbeni show "So It Goes" između 1976. i 1977.

Zatim je 1982. godine započeo sa svojim showom "Clive James", a 1988. pridružio se BBC-u i suočio sa Saturday Night Cliveom koji je vodio dvije godine i vratio se s "Saturday Night Clive on Sunday" i zatim "Sunday Night Clive".