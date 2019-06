Umro legendarni glazbenik, dobitnik šest Grammyja

Američki skladatelj, pjevač i producent Dr. John, šesterostruki osvajač Grammyja, umro je u četvrtak u 78. godini od posljedica srčanog udara, objavila je glazbenikova obitelj na njegovu twitter profilu.

- U osvit zore 6. lipnja 2019., glazbena ikona i legenda Malcolm John Rebennack, Jr., poznatiji kao Dr. John, preminuo je od posljedica srčanog udara", stoji u objavi u kojoj obitelj ne navodi više detalja o smrti legendarnog glazbenika koji je posljednji put u javnosti nastupio 2017. godine.

Towards the break of day June 6, iconic music legend Malcolm John Rebennack, Jr., known as Dr. John, passed away of a heart attack. The family thanks all whom shared his unique musical journey & requests privacy at this time. Memorial arrangements will be announced in due course.