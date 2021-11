Umro Astro, osnivač skupine UB40: 'Svijet više neće biti isti bez njega'

Astro, bivši pjevač i osnivač britanske reggae skupine UB40 koja se 1980-ih proslavila uspješnicama "Red Red Wine" i "Can't Help Falling In Love", umro je u 64. godini od bolesti, priopćila je u subotu njegova skupina. Terence Wilson, poznat pod umjetničkim imenom Astro, nastupao je s UB40 do 2013. kada je osnovao novi glazbeni sastav.

"Shrvani smo zbog gubitka našeg dragog Astra koji je umro nakon kratke bolesti", napisala je na Twitteru njegova sadašnja skupina pod nazivom "UB40 featuring Ali Campbell & Astro".

"Svijet više neće biti isti bez njega", piše u objavi. I njegova je bivša skupina potvrdila informaciju, dodajući da je umro nakon "kratke bolesti".

Obrada pjesme "Red Red Wine" Neila Diamonda izbacila je UB40 u vrh popularnosti s više od 100 milijuna prodanih ploča. Ime skupine osnovane u Birminghamu 1978. odnosi se na britanski obrazac za nezaposlene (Unemployment Benefits, Form 40).

Bubnjar Jimmy Brown izjavio je ove godine za The Guardian da je britanska obavještajna služba prisluškivala i pratila skupinu. "MI5 je prisluškivao naše telefone i nadzirao naše kuće", rekao je. "Nismo pripremali revoluciju, ali da se dogodila, znali bismo na kojoj bismo strani bili", rekao je.