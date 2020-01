Ultra Europe 2020 najavila nove izvođače

Višestruko nagrađivani techno i house glazbeni koncept RESISTANCE, najavljuje svoj povratak na jednu od najposebnijih pozornica u cijeloj regiji. Pomični krov, specijalna rasvjeta i vizualni efekti te najsuvremenija produkcija koja posjetitelje vodi u neki drugi svijet, kao i pogled na staro gradilište Brodosplita, ovom svjetskom brendu daje dodatni pečat.

Pod palicom našeg najvećeg festivala, ULTRA Europe 2020, ove će se godine RESISTANCE u Splitu popeti još jednu stepenicu više. Zbog svog kultnog statusa i na traženje velikog broja fanova, ova će plesna arena osvanuti u dosad najvećem izdanju, a najavljeni su i prvi izvođači – Adam Beyer, Anna, Charlotte De Witte, Maceo Plex i Marco Carola najavljuju svoj dolazak od 10. do 12. srpnja na stadion Park Mladeži te obećaju poseban underground spektakl za sve one koji se odluče zabaviti pod svodom ove magične pozornice. Već treću godinu zaredom RESISTANCE je centralno mjesto zabave u najvećem i najrenomiranijem klubu Priviledge na Ibizi, a tijekom devet tjedana privuče više od 50.000 obožavatelja.

Uslijedili su i rasprodani datumi u Južnoj Africi te Južnoj Americi, a pažnju je privukao i u Hrvatskoj već prve godine. Gotovo je nemoguće pronaći mjesto ispred ove pozornice na Parku Mladeži, a slika nasmijanih lica i rasplesanih Ultranauta najbolja su pozivnica izvođačima da se vrate u Hrvatsku. Upravo je to potvrdio i Adam Beyer, švedski techno i tech house producent, koji se rado odazvao pozivu organizatora da se vrati pred najenergičniju europsku festivalsku publiku.

Anna je prvo žensko ime na popisu, a smatra se da je ova talentirana glazbenica jedan od zaštitnih znakova Brazila. Streloviti uspon na elektroničkoj sceni može zahvaliti svojim zavodljivim, a opet snažnim techno zvukom, a bit će ovo njen prvi nastup pred splitskom publikom. Charlotte De Witte se vraća na ULTRU nakon dvije godine. Ova belgijska DJ-ica i producentica prošle je godine izdala svoj label KNTXT, a uskoro za 17. veljače najavila je objavu novog EP- a pod imenom Vision. Ovog se ljeta vraća i Maceo Plex. Riječ je o kubansko-američkom nagrađivanom DJ-u i producentu čiji se glazbeni rukopis može opisati kao deep, progressive i tech house, a koliko je omiljen govori i podatak da već godinama ima jednu od najposjećenijih rezidencija u klubu Pacha na Ibizi.Tu je i Marco Carola, jedan od omiljenih izvođača domaće publike.

Ovaj techno i minimal techno producent i DJ, porijeklom iz Italije, postao je globalno prepoznatljiv svojim programom Music On, koji je vrlo brzo postao jednim od najposjećenijih na Ibizi. Današnjem se popisu pridružuje i već najavljeni Richie Hawtin, kanadsko-britanski tehno autoritet te trostruki dobitnik nagrade DJ Awards. Njegovo se ime na ovogodišnjem lineupu našlo krajem prošle godine, kada je objavljeno prvih devet zvijezda koje će zatresti Park Mladeži. Riječ je o superzvijezdama Afrojacku, Arminu van Buurenu, Davidu Guetti, DJ Snaku, dvojcu Galantis, a stižu i Marshmello, Pendulum Trinity te Steve Aoki. Glazbena magija ULTRA Europe 2020 tu svakako ne staje – samo nas tjedni dijele od predstavljanja novih imena, a organizatori najavljuju još puno osvježenja i noviteta koje će zasigurno razveseliti domaće i strane Ultranaute.

Kao drugo najveće događanje u Ultra Worldwide obitelji, ULTRA Europe najavljuje novi susret s više od 160.000 obožavatelja od 9. do 15. srpnja 2020. godine u Splitu, na Braču, Hvaru i Visu. Ulaznice za tri dana ULTRA Music festivala na splitskom stadionu Park Mladeži već su u prodaji, a tu su i ulaznice RESISTANCE Croatia koje posjetiteljima omogućuju uživanje u čak šest dana glazbe koja se krije iza ovog glazbenog brenda. Potpuno ULTRA iskustvo koje predstavlja sedmodnevno putovanje na četiri čarobne lokacije i deset jedinstvenih party stanica, omogućuju ulaznice Destination ULTRA Europe, a osim na tri festivalska dana u Splitu, vode i na ULTRA Europe Opening Party, ULTRA Brač Regatta, ULTRA Beach Hvar, Resistance Hvar te party Resistance Vis. Za sve one koji će na osmo izdanje festivala doći u društvu prijatelja omogućena je kupnja grupnih ulaznica pa će na 5 kupljenih, šesta ulaznica biti besplatna. Organizatori su najavili i mogućnost otplate u ratama. Pogodnosti očekuju i vlasnike ULTRA Passporta, prvog međunarodnog sustava lojalnosti kupaca za glazbene festivale koji i dalje raste s više od pola milijuna korisnika. Za one nestrpljive, koji ne mogu dočekati ljeto i odbrojavaju dane do dolaska u Split, tu je nedavno objavljeni filmski podsjetnik na najdirljivije i najveličanstvenije trenutke prošlogodišnjeg festivala na splitskom stadionu Park Mladeži.

U raskošnom filmu, nastalom u produkciji Final Kida, prvi se put prikazuju i Zagreb kao i brojne druge bajkovite hrvatske lokacije. Za sve one koji još nisu osjetili čaroliju i zaraznu energiju jedinstvenog destinacijskog festivala ULTRA Europe, ovo će biti i više nego odlična pozivnica da se pridruže tisućama fanova već idućeg ljeta.

Ulaznice se mogu osigurati na internetskoj stranici https://ultraeurope.com/tickets/festival/ , a sve ostale informacije o festivalu, osim na službenoj stranici, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu , Instagram profilu te putem aplikacije na iTunesu.

ULTRA EUROPE 2020 LINEUP HEADLINERS MAINSTAGE (ABECEDNIM REDOM) :

AFROJACK

ARMIN VAN BUUREN

DAVID GUETTA

DJ SNAKE

GALANTIS

MARCHMELLO

PENDULUM TRINITY

STEVE AOKI

RESISTANCE STAGE (ABECEDNIM REDOM)

ADAM BEYER

ANNA CHARLOTTE

DE WITTE

MACEO PLEX

MARCO CAROLA

RICHIE HAWTIN