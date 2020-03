Ulrike Habsburg-Lothringen o Megxit: Princ se treba drzati svojih korijena od toga nema bijega

Mnogi su se usudili imati mišljenje o povijesnim momentima unutar kraljevskih obitelji. No, koliko zapravo glazbene, glumacke i ostale zvijezde te pučani (građani) imaju znanja i uvida u kulturu i običaje plemstva još više je upitno. No ljudi su uvijek spremni suditi i kritizirati čak i ono sto im je nepoznato. Porazgovarali smo s predstavnicom kuće Habsburg, Ulrike Habsburg-Lothringen koja je bila supruga Luitpold Rudolf Georg Hubertus Prinz von und zu Liechtensteina.

Ulrike (75) izgleda odlično za što je zahvalna, kako kaže, balansu duha i tijela. Ide u fitness centar, vježba yogu , skija, pliva i odlazi u duge šetnje sumom te pleše po balovima. Prije svega je velika obožavateljica umjetnosti kao i njezina patrona. Jos kao djevojčica odlazila je na glazbene koncerte s roditeljima, a od momenta kada se preselila u Beč, postala je fascinirana s izložbama te operom. No, kako kaže nije sve povezano s odgojem već i s vlastitim interesima. Velika je ljubiteljica slikarstva. Najomiljenije umjetničko djelo joj je Young Hare od Albrechta Dürera, a od umjetnika štuje Egona Schielea i Klimta.

Istaknula je važnost kulturnog turizma, prema kojemu je diljem svijeta poznat upravo Bec. Povijesne price te povezanost s modernizmom daju gradu jednu posebnu vrijednost. Prema njezinim savjetima nikako se ne bi trebali propustiti Belvedere koji je sagrađen za austrijskog princa Eugena Savojskog, Hofburg, Schönbrunn te muzej kraljice Sissi za koju se rijetko zna da je bila sportašica, velika obožavateljica umjetnosti te da je govorila grčki.

Na pitanje sto znaci biti tipičan Austrijanac prema njezinim riječima prije svega znači da su domoljubi, bave se sportom, znaju skijati i plesati bečki valcer te jodlati.

Odrasla je u Salzburgu u kući s vrtom i ono sto joj je najupečatljivije ostalo je kako njezinom ocu nije bilo lako nositi ime Habsburg i raditi u javnoj službi tijekom poslijeratnog razdoblja. Nakon završene edukacije za psihijatrijsku njegovateljicu dobila je posao u Becu.

Svog supruga Luitpold Rudolf Georg Hubertus Prinz von und zu Liechtenstein upoznala je na sprovodu očevog brata te naglasila kako je to za nju bio brak iz ljubavi iz kojega ima sina pa i unučicu. Zamolili smo gđu Ulrike da kratko komentira Meghan i Harry-ja te njihov bijeg iz kraljevine.

- Manire se nasljeduju, ja sam svoje dobila time sto sam rođena u obitelji Habsburg i ponašati se u skladu s njima. U našoj obitelji je važna religioznost te potomstvo, no vrijednosti i manire se mogu i kasnije naučiti ako ih netko ne zna. Kod mene je bio slučaj da sam se kao Habsburg udala u obitelj Liechtenstein. Kod Liechtensteina nije isključivo da supruga može biti iz građanskog staleža, no mora biti čistog životopisa bez skandala, biti religiozna te treba do neke mjere biti prikladna obitelji. Danas to više nije problem – kaze Ulrike.

Brak između glumice Meghan Markle i Princa Harryja te Magxit je komentirala riječima da je Harry trebao drzati svojih korijena i ostati u njima, svojih korijena princ se ne može odreći.

Evo kako je prema Habsburgicinim riječima u ovom dijelu Europe kod plemićkih obitelji.

- Od žene se očekuje da se bavi humanitarnim radom te da rodi djecu. Muškarci imaju vise slobode kretanja ali kriterij je da moraju biti u stanju skrbiti i uzdržavati obitelj, da su bili u vojnoj školi te da su visoko educirani i bez mrlja u životopisu. Bez obzira na religioznu opredjeljenost ljudi se, prije svega, trebaju držati tradicijskih vrijednosti određene zemlje - zaključuje Ulrike.