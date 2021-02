Ugljenu ukrali dioptrijske naočale, prenerazio se kada je otkrio lopova: 'Nije čudno da se cijepe preko reda'

Zagrebački glumac Asim Ugljen na svom je Facebook profilu opisao situaciju koja mu se dogodila u jednoj trgovini, kada je s mamom isprobavao odjeću. Naime, nestale su mu dioptrijske naočale, a kako je poslije ustanovio, ukrala mu ih je nepoznata dobrostojeća gospođa u bundi.

- Od šesnaeste nosim naočale. Dioptrija mi je malena, -0.5. Tako da ih ne nosim često, jer mi ne trebaju. Ali, bez njih ne vozim. Ima tome ohoho godina. Zove me mama da je odvezem u Peek and Cloppenburg da nešto kupi. Odvezem je i dosađujem se dok ona kupuje. Nađem nekakvu kravatu, pa dok čekam, da je probam. Skinem naočale da bih skinuo dolčevitu da zavežem kravatu i ostavim ih sastrane. Zavežem kravatu i odlučim je kupiti. Razvežem je, skinem i krenem rukom uzeti naočale koje su stajale kraj mene, počeo je Asim priču, te opisao kako je nakon toga gledao jesu li negdje pale sa strane. Naočale su tražili mam i on, ali i djelatnice u dućanu, koje su tada odlučile provjeriti kamere.

- Odu pogledati snimke, kadli; gospodin i gospođa, upicanjeni, sređeni, ona u bundi. Dok sam ja vezao kravatu, gospođa je samo zgrabila naočale i ubacila ih u torbicu te su nakon toga izašli van iz dućana. Dioptrijske naočale. Gospođa u bundi mi je ukrala dioptrijske naočale. To mi dođe kao da invalidu ukradem štaku. Koji će njoj k***c tuđe dioptrijske naočale, taj dio nikad nisam razumio. Ali ih je hapnula. Tako da nije nimalo čudno da se gospođe u bundama i ekipa s Rolexima cijepi prije reda. Pa kradu j****e štake po dućanima, kako neće cjepiva. Hrvatska, san svakog lopova. I noćna mora svakog poštenog, zaključio je Asim.