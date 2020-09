U trećoj emisiji pobijedila pjevačica, pogledajte kako su izgledali ostali nastupi

U trećoj emisiji showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' najviše bodova osvojila je Lu Jakelić, te će u njeno ime Nova TV donirati 10 000 kuna udruzi roditelja djece i osoba s invaliditetom ''Mali princ'' iz Đurđevca.

Goran Navojec komentirao je pobjednički nastup u kojem je Lu nastupila kao Ciara: ''Bilo je dinamično, energično, šokantno, frapantno, uz sve to šarmantno i nonšalantno!'' Indira je rekla kako je prestala disati gledajući nastup te osim što je nakon nastupa najavila visoku ocjenu, dodala: ''Skidaj se, želim taj kostim!'' Igor se također složio da je bila više nego odlična te primijetio jednu stvar: ''Gledajući taj spot razmišljao sam kako je super taj spot, ljudi plešu genijalno, i kako su oni to vježbali sigurno barem mjesec i pol, dva, snimali ga negdje 16 sati, ako ne i tri dana. I onda dođeš ti i znam da si ti vježbala sedam dana i snimala tri minute i izgledala možda i malo bolje nego u spotu…'' Nives je rekla: ''Meni je ovo bilo hipnotizirajuće. Savjetovala bi ti da ti jednom izbaciš pjesmu u ovom điru. Ti si rođena za svjetsku scenu!''

Lana Klingor nastupila je kao Rihanna, a njen treći nastup komentirao je Goran: ''Predivno si pjevala, bila si predivno graciozna, jako osjećajno i dirljivo.'' Igor se nadovezao: ''Bilo je prekrasno. Pjevala si predivno, nađi vremena za vratiti se pjevanju.'' Indira se složila da je bilo moćno i da joj je Rihanna baš sjela. Nives je Lanu također pohvalila, a članica žirija ispričala je kako ju je njen nastup podsjetio i na njen susret s Rihannom u Madridu.

Siniša Ružić kao Ricky Martin nije ostavio nikog ravnodušnim, a pogotovo ne njegovog kolegu Igora Mešina. ''Bilo je izuzetno zabavno, u životu sam ti se puno nasmijao, ali ovoliko…Hvala ti na ovom nastupu, vjeruj mi o ovom nastupu će se jako puno pričati u kazališnim krugovima''. Indira je čestitala Siniši, a Nives je rekla: ''Ti si bio manje zgodan, ali si nas jako nasmijao, a vjeruj mi to je nama ženama puno bitnije.'' Navojec je pohvalio nastup, a sjetio se i studentskih dana, te istaknuo kako su na akademiji Sinišu zvali Marlon Brando.

Neda Parmać kao Mladen Grdović, ali i Bepo Matešić oduševila je žiri i publiku. Indira je istaknula kako je Neda ipak nešto bila bolja kao Bepo. Nives se složila s Indirom, no svi su zaključili da je bila jako zabavna u svojoj prvoj dvostrukoj transformaciji.

''Ti si se stvarno trudiš, i taj trud treba nagraditi, ti svakoj ulozi pristupaš vrlo detaljno'', komentirala je Indira nastup Marine Orsag koja je bila Ozuna. ''Jako mi se svidjelo. Ti nikad nisi Marina, ti si uvijek netko drugi.'', primijetio je Igor. Da je dominirala u nastupu komentirala je Nives. ''Sve pohvale, fantastičan nastup'', rekao je Goran te analizirao tekst pjesme Taki taki koju je Marina izvela.

Mario Valentić kao Billy Idol zabavio je sve prisutne. Nives je bila zadivljena kako je Mario bio razgovijetan pjevajući na ''Billy Idol'' način. Igor je rekao: ''Vidi se da uživaš, i vratio si me u srednju školu, jako dobro''. Indira je rekla da je napokon na svom terenu ovim nastupom, da je bio odličan a Goran je isto primijetio da je bio u ulozi od početka do kraja.

Fabijan Pavao Medvešek kao Claudia Beni podijelio je žiri. Igor istaknuo kako je nastup bio dobar, no da to baš i nije bio tonalitet koji mu odgovara i da njegov glas tu nije mogao doći do izražaja. Nives je pak bila apsolutno oduševljena, a prvenstveno kostimom kojeg je Fabijan nosio. ''Uljepšao si mi večer, ovo tvoje ogoljeno izdanje… Zvučao si u redu, i bio si presladak baš kao i Claudia'', dodala je.

Outcast smo gledali zahvaljujući Marku Braiću. ''Marko bio si odličan, plešeš odlično, pjevaš odlično, osvojio si tu scenu, one dijelove koje si trebao odglumit si odglumio odlično, jedan stvarni kompletan nastup, baš sam uživao!'', komentirao je Igor. Indira je rekla: ''Bio si predivan, uživali smo i dobro si skinuo taj groove…'' Da je bio fantastičan, potvrdio je i Goran Navojec.