U 'Ljubav je na selu' sreću traži i samohrani otac: Ostavila me na dan svadbe, sat, dva prije vjenčanja

Ljubavna potraga se nastavlja, a ekipa najdugovječnijeg reality showa u Hrvata ponovno je proputovala čitavu Lijepu Našu, pa čak i malo šire – od Nuštra preko Stare Gradiške i Siska pa sve do Slunja i Pelješca, do slovenskog sela Šmarje pri Jelšah– a sve to kako bi spojila usamljena srca. Novih 10 farmera spremno je upustiti se u avanturu života te otvoriti vrata svojih imanja kako bi se u najboljem svjetlu predstavili damama koje će im pisati pisma.

Nekima je dosta samoće, neki su prevareni i ostavljeni te spremni za novi početak, a neki još bez pravog ljubavnog iskustva! No svi oni večeras će ispričati svoje životne priče, ljubavna iskustva, planove i želje, nasmijati ili, pak, izmamiti iskrene emocije te dokazati da upravo oni zaslužuju pronaći svoju sreću u novoj sezoni showa.

Kako piše RTL, voditeljica Anita Martinović sve ih je posjetila na njihovim farmama te od njih izvukla pikanterije, romantične uspomene i najveća razočarenja.

Tako će joj jedan farmer priznati da će dame koje dođu na njegovu farmu samo uživati i feštati, drugi će je iznenaditi punim dvorištem prijatelja i obitelji koji će je veselo dočekati, a treći joj obznaniti kako je sam već gotovo dva desetljeća.

Također, Anitu će posebno iznenaditi priča farmera i samohranog oca koji će joj priznati: ''Ostao sam sam… Živio sam s curom, nesuđenom ženom, koja me ostavila na dan svadbe, sat, dva prije vjenčanja''.

Uz to, iskrene emocije i tuga jednog od najstarijih farmera sezone toliko će je dirnuti da neće moći suspregnuti suzeveć tijekom njihova prvog susreta.

Što ju je rasplakalo, što raznježilo i što su joj sve otkrili farmeri, gledatelji će doznati već večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i na PLAYU.

