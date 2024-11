U izazovu od kojeg joj se 'dizao želudac' Eni briljirala s 'herbalnom trilogijom' i osvojila imunitet

ŽIVOT NA VAGI

Ivica je imao 244 kg na prvom vaganju, bio je najdeblji kandidat, a sada je odustao: Plakao sam. Nisam više mogao

Ivica je na prvom vaganju imao 244.3 kilograma i time je bio najteži kandidat u svih osam sezona. Činilo se da je Ivica odluku o odlasku donio ishitreno, no on je izjavio kako se to u njemu već dugo skupljalo.