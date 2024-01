U Infinity podcastu Nikola Milojević s gostima priča o estetskoj medicini

Podcast je sve popularnija medijska forma, a u medicini je sve popularnija grana estetska medicina, pa je bilo sasvim logično za liječnika Nikolu Milojevića da ove dvije stvari udruži i pokrene podcast Infinity na službenom YouTube kanalu Poliklinike Milojević. Nikola Milojević stručnjak je specijaliziran za estetske postupke i tretmane pomlađivanje lica i tijela, koji u svom podcastu razgovara sa stručnim gostima s područja estetske medicine, ali i s brojnim poznatim osobama koje su njegovi pacijenti te u podcastu otkrivaju svoje iskustvo s estetskim tretmanima pomlađivanja. O podcastu i trendovima u estetskoj medicini razgovarali smo s dr. Milojevićem.

Kada ste shvatili da postoji interes za podcast koji se bavi estetskom medicinom?

Podcasti su popularni i mnoge od njih pratim, često me kratki isječci na TikToku ili YouTubeu privuku pa poslušam teme koje me zanimaju. Estetska medicina jako je popularna i većina ljudi prati tematiku vezanu uz estetsku medicinu. Još prije desetak godina govorio sam da će odlazak liječniku za kožu biti jednak kao i odlazak frizeru ili stomatologu i moram naglasiti kako pomlađivanje kože nije samo napumpavanje filerima i botoksima, postoji niz tretmana kojima se koža pomlađuje. Kada mi je moja PR agencija "Priredba" stavila bubicu u uho o podcastu, odlučio sam pokušati jer znam da je interes za tu tematiku velik. Naši gosti nisu samo iz svijeta estetike, tu su i zanimljivi gosti iz celebrity svijeta i interesantni ljudi s kojima ćemo u razgovoru uvijek provući temu estetike i njege kože.

Kako ste osmislili naziv Infinity podcast?

Logo je naše poliklinike slovo M pretvoreno u infinity znak i taj logo sada već svi znaju. Infinity ima brojna značenja, među ostalima tu je i dugovječnost. Sada se znanstvenici na Harvardu i Silicijskoj dolini sve više bave tematikom dugovječnosti i prognoziraju kako će se uz određene promjene lifestylea, neke suplemente, pa čak i uz pomoć cjepiva s matičnim stanicama produljiti životni vijek i to do više od stotinu godina, što zvuči kao znanstvena fantastika, ali nije jer to je realnost. Ja sam prvi koji želi živjeti do 140 i želim zaustaviti starenje jer uživam u životu pa je i to jedan od aspekata zašto se podcast zove Infinity. Drugi je vezan uz naše područje rada jer ipak na neki način prolongiramo lijep i mlad izgled s mezoterapijama i uređajima koji kožu pune kolagenom, jer ne moraju svi ići na botoks, filere ili pod nož, kako se to popularno kaže, da bi zadržali mladolikost. Infinity je, dakle, vezan uz naš logo i uz to što uz pomoć naših tretmana okrećemo kazaljke na satu.

Nisu svi vaši gosti do sada bili blagonakloni prema estetskim tretmanima, neki od njih misle da se bolji rezultati postižu kirurškim zahvatima...

Da, to je bio maksilofacijalni kirurg Aleksandar Milenović, inače moj dobar prijatelj s kojim se uvijek zafrkavam jer on kaže da sve može riješiti skalpelom, a ja kažem da sve mogu riješiti iglom. Činjenice govore da su u svijetu i dalje tretmani poput botoksa i filera broj jedan i broj dva. Smatram kako moraš biti bogatiji i hrabriji da bi otišao "pod nož" i radio veliki lifting. Prije desetak godina, kada sam se iz Velike Britanije vratio živjeti u Hrvatsku, šalio sam se kako će skalpel završiti u muzeju kao eksponat i mislim da i hoće jer sada nam stiže AI koji će vas skenirati i odlučiti kakav je tretman najbolji za vas. Složio bih se s kolegom Milenovićem da u nekim situacijama estetska medicina nema bolje rješenje od kirurškog zahvata, pogotovo kada je u pitanju jako opuštena koža vrata. Zapravo, i u takvim se situacijama može ići na ablativne lasere i jake duboke pilinge, ali tada je i oporavak duži. To je za one koji imaju dovoljno hrabrosti i pri tome takav tretman mora biti u kontroliranim uvjetima i mora ga izvoditi profesionalac.

Gosti u podcastu bile su mnoge poznate osobe, od Jelene Veljače do Tarika Filipovića... Koga biste još voljeli ugostiti?

Snimili smo podcast i s Vlahom Arbulićem, trebale bi nam u goste doći i Iva Šulentić i Nevena Rendeli... Stalno nalazimo nove sugovornike, a na temu dugovječnosti volio bih, recimo, razgovarati s Lukom Modrićem jer on na neki način ima taj infinity s obzirom na to da je u 38. godini te je i dalje tako dobar u nogometu. Sigurno bih ga pitao i za mišljenje o botoksu, zaštiti od sunca i slično. Gost će mi biti i kolega doktor Andrej Roth, koji radi na Klinici za tumore, i s njim ću razgovarati o raku dojke, samopregledu, a dotaknut ćemo se i silikonskih implantata i liposukcija koje se rade kod nas.

Kakve su povratne informacije na podcast, što kažu vaši pacijenti?

Zadovoljni smo povratnim informacijama. Perfekcionist sam i moja je želja da imamo 20 do 30 tisuća pregleda, ali gledajući neke druge podcaste, koji su već etablirani, jasno je da nemaju svi velike brojke za svaku epizodu. Povratna je informacija u svakom slučaju da se ljudima to jako sviđa. Recimo, neki pacijenti naručili su se kod nas upravo zbog podcasta. Nemamo sponzore, a uložili smo mnogo u produkciju i želimo kvalitetan proizvod, sa svakim snimanjem radimo određene popravke i promjene kako bismo unaprijedili kvalitetu podcasta, mijenjamo sve što primijetimo da nije bilo dobro. Nadam se da će se to odraziti i na gledanost.

Kakve podcaste slušate?

Volim sportske podcaste, u Londonu sam volio slušati Talk sport, gdje se kontinuirano emitiraju podcasti i razgovori o nogometu, što je meni jako zanimljivo. Longevity podcasti su mi zanimljivi i jako ih volim slušati te općenito teme o produljenju ljudskog vijeka. Volim slušati podcaste o meditacijama, kako biti zdrav i, naravno, podcaste o estetskoj medicini.

Vaš je podcast prvi u Hrvatskoj s ovom tematikom?

Mislim da je to točno, da se nitko nije primio ove tematike na taj način, a mi smo se pošteno primili toga i produkcijski i vizualno. Vani je toga nešto više, recimo moj kolega Jani van Loghem, estetski kirurg iz Nizozemske koji često dolazi na naše kongrese i jako je poznat u svijetu, ima svoj podcast koji nije u videoformi nego samo audiopodcast. Prije pokretanja podcasta imao sam često live prijenose na Instagramu, gdje su mi ljudi postavljali pitanja na koja sam odgovarao i to je bilo jako popularno i pacijenti su to pratili.

Kakvi nas trendovi u estetskoj medicini očekuju u 2024. godini?

Umjetna inteligencija je budućnost, na našem kongresu nedavno održanom u Rovinju već se dosta govorilo o tome, čak o nekim specifičnim tehnologijama koje će se koristiti uz pomoć umjetne inteligencije. AI je s jedne strane malo zastrašujući, ali će pomoći pacijentima u pomlađivanju, sugerirat će im koje suplemente konkretno koristiti. Mi, liječnici, koji izvana pomlađujemo kožu sada ćemo to raditi i iznutra, bioregenerativna medicina i stimulacija kolagena sada je hit, nije više sve u botoksu i filerima koji su još uvijek jako popularni i realno ih se u pravim rukama može lijepo koristiti, ali regeneracija kože matičnim stanicama, krvnom plazmom, mezoterapijama, laganim laserima – to je budućnost. Revolucija je AI i longevity.

Je li teško nekim ljudima objasniti da je bolje biti umjeren, a ne pretjerivati? Kako se odnosite prema svojim pacijentima s time u vezi?

Težim tome da sve izgleda prirodno, ne volim pretjerivanje. Imamo dosta nadriliječništva gdje to ljudi ilegalno rade i cijeloj struci daju lošu sliku. Treba odbiti pacijente i ponuditi im manje doze botoksa i filera, a kod nekih čak ih izbjeći i ponuditi im tretmane plazmom ili laserom.