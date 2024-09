U Hollywoodu postoji suvremeno roblje bez ikakvih prava, čak i bez svog #metoo pokreta

Probdjela sam nedavno cijelu noć plačući. Odgledala sam u dahu seriju "Lessons in Chemistry" (Lekcije iz kemije) Apple TV-a. Serija je napravljena prema velikom književnom hitu otprije dvije godine, prvom, otkačenom romanu Bonnie Garmus, koji je ta bivša kopirajterica napisala sa 65 godina.

To je dirljiva, a potom i neizdrživo tužna drama s konačno uvjerljivom pričom o zaljubljivanju i dobrostivoj ljubavi ravnopravnih partnera u vrijeme dalekih pedesetih, kad je to bilo neočekivano ili čak nemoguće. No, likovi nisu obični mali ljudi iz susjedstva, već dvoje briljantnih znanstvenika i socijalnih "čudaka". Ljubavnike s puno istinske kemije glume Brie Larson i Lewis Pullman (jednako tako pristojan i normalan kao i njegov otac, divni glumac Bill Pullman). Žao mi je što Pullman mlađi nije ove godine dobio nagradu Emmy za sporedni muški lik u mini seriji, no kako da je danas dobije bijeli glumac za ulogu zaljubljenog heteroseksualnog genija, koji čini sve da žena koju voli bude s njim sretna, iako su oboje emotivno najdublje ranjeni u djetinjstvu. I sve to u priči iz mitskih pedesetih godina, odlične scenografije i kostimografije. Pullman je tu antipod Donu Draperu iz "Mad Mena", jer se bori protiv svojih demona i pristaje na istinsku bliskost sa ženom, ne pretvara je u svoj savršeno dotjerani trofej ili kratkotrajni objekt žudnje.

No, serija "Lekcije iz kemije" puno je više ženska priča o uspjehu u vrijeme kad se od žena očekivalo samo da budu uvijek nasmiješene, odjevene u nešto pripijeno, da budu natapirane i seksi, i za svoje šefove i za muževe, kao što objašnjava naročito oduran lik glupog i karikiranog TV menadžera s kojim bivša genijalna kemičarka počinje surađivati kao jedna od prvih TV zvijezda-kuharica jer joj je potreban novac. U znanstvenom laboratoriju u kojem je prije radila nije uopće mogla napredovati jer su njezini kolege očekivali da šuti i da im kuha kavu.

Serija bi bila odlična kao delikatna ljubavna drama i priča o socijalnoj pobuni i trnovitom putu do uspjeha žene kojoj okolina ne dopušta da bude neovisna i pametnija od muškaraca - da nije pretjerano tezična, s puno današnjih, anakronih općih mjesta ženske emancipacije. No, to kuhanje kave, to je pravi uredski power play, igra moći i podčinjavanja, čest motiv u filmovima i serijama koji je najbolje iskoristio Mike Nichols u filmu "Zaposlena djevojka" (1988.), jednom od deset najboljih romantičnih komedija svih vremena.

Pa ipak, usporedim li to s onim što danas moraju raditi holivudski osobni asistenti, puno češće asistentice, koje ima svaka iole uspješnija zvijezda, kuhanje i serviranje kave u tim davnim vremenima prije ženske emancipacije zaista je bilo nenasilno, maltene uviđavno i ugodno kao kratka šetnja parkom za vrijeme uredske pauze za ručak.

Hollywoodski asistenti danas postali su suvremeno roblje bez ikakvih prava, čak i bez svojeg #metoo pokreta. Weinstein je završio u doživotnom zatvoru kao seksualni zlostavljač, no nepoštovanje i prezir prema asistentima dio su hollywoodskog folklora koji bi nas samo trebao nasmijati. Primjerice, u recentnoj Netflixovoj komediji "Obiteljska stvar" sa suludo nepodudarnim, plastificiranim ljubavnicima s velikom razlikom u godinama, koje glume Nicole Kidman i Zac Efron. U "Obiteljskoj stvari" odlična mlada glumica Joey King glumi Kidmaničinu kćerku i osobnu asistenticu akcijske filmske zvijezde Efrona.

Na samom početku filma on svoju asistenticu, a zapravo djevojku za sve, zove telefonski, zasipa je vulgarnim psovkama i mirno konstatira da ga nije briga treba li ona prodati svoj bubreg da stigne na vrijeme u restoran. Tu on upravo prekida s jednom u nizu svojih bezimenih komada i potreban mu je rekvizit da to prođe što bezbolnije, dijamantske naušnice koje mu mora donijeti asistentica koja je upala u prometnu gužvu. Ona je zadužena da odlazi po njegove stvari u stanove njegovih bivših i trpi njihove izljeve tuge ili bijesa, iako ga moli da je poštedi "jer se pritom osjeća kao pljačkaš grobova, ni kriva ni dužna". Ona mu mora ujutro donijeti kavu čim otvori oči, pisati pismene isprike za svaku njegovu umišljenu pogrešku… Ukratko, ona je tu da se nad njom iživljava i da je ponižava. Inače, taj odnos zvijezde i njegove asistentice jedini je uvjerljiv u toj čudovišno lažnoj ljubavnoj komediji.

I u seriji "Hacks" o stand up komičarki koja se bori da i nakon nekoliko desetljeća slave ostane na sceni, pojavljuje se to najniže od svih bića s dna show businessa, personalna asistentica koja i sama pokušava ostvariti karijeru komičarke. Ta serija o ljubavi i mržnji, poštovanju i neuvažavanju šefice i njezine podređene dobila je nekoliko velikih nagrada, sad čak i Emmyja kao najbolja TV komedija (što joj ja ipak ne bih dodijelila).

Suština tog modernog feudalnog odnosa između šefa i podređenog u industriji show businessa počiva na uglavnom lažnom obećanju da će to biti samo kratka, prolazna, važna stepenica u karijeri, nakon koje će asistentica postati pomoćna producentica i napredovati u filmskoj ili TV industriji. Zato asistenti, često i veliki fanovi zvijezde kojoj služe, trpe baš svako zlostavljanje.

Najzabavniji je slučaj star već deset godina. Osobna asistentica Lady Gage tužila je svoju šeficu pa smo preko sudskih dokumenata saznali da je Stefani Germanotta - Gaga tražila da joj asistentica bude na raspolaganju 24/7, što bi rekli Amerikanci. Dakle, to da si šefu na raspolaganju cijeli dan i noć sedam dana u tjednu, kad god mu nešto zatreba, da to profesionalno šegrtovanje znači da podređeni ne smije očekivati pravo na svoj privatni život, čak ni odlazak liječniku, to se podrazumijeva. No, Gaga je otišla korak dalje. Zato što je ona velika zvijezda kojoj se svi moraju klanjati, očekivala je da njezinoj osobnoj asistentici neće smetati što na turnejama mora spavati s Gagom u istom krevetu (ništa seksualno!) da bi joj bila na raspolaganju i kad se probudi usred noći i nešto joj zatreba, recimo da joj promijeni kazetu s filmom koji joj se nije svidio u ono vrijeme video rekordera. Gaga je na napad odgovorila bez kajanja, uvjerena da je raditi za nju samorazumljivo ipak posebna privilegija: "Kod mene nema radnog vremena, nema štancanja kartice i onda četiri sata na j…nim kompjuterskim igricama, dok se čeka kraj radnog vremena. Posao je upravo u tome da si tu kad god te zatrebam." Na koncu se ipak izvansudski nagodila i riješila to financijskom kompenzacijom.

S druge strane, jadnom Kennethu Iwamasi prijeti do 15 godina zatvora jer je slijepo slijedio želje i naredbe "svoje" zvijezde, nesretnog Matthewa Perryja iz serije "Prijatelji". Kao i mnogi osobni asistenti - jer to valjda zvuči manje feudalno od batlera, sluge, lakeja, dvorjanina - živio je sa svojim šefom u istoj kući da mu može biti na raspolaganju čitav dan i noć. On je navodno radio za Perryja više od 25 godina. Čini se da je odavno odustao od ideje da će mu to biti samo usputna stepenica u karijeri. Zašto? To je jedna od zamki tog sluganskog odnosa. Asistenti su uvijek u blizini zvijezda, poznaju sve i svakoga, kao i šefovi dobivaju štošta besplatno, osjećaju se kao da su i sami pomalo važni i utjecajni.

Kao što ste vjerojatno već pročitali, prije nešto više od mjesec dana, negdje oko podneva, dok je Perry gledao film, palo mu je na pamet da pozove Kennetha i zatraži svoj jaki, ispostavit će se "zlatni šut", smrtonosnu injekciju ketamina. Injekcije te sintetičke droge, koja se uglavnom u medicini koristi za anesteziju, a onda i liječenje najtežih oblika kronične depresije, postale su i najdraža droga mnogih tih nesretnika, dugogodišnjih ovisnika seleba. Iwamasa ih je nabavljao za Perryja od ozloglašene "ketaminske kraljice" Hollywooda Jasveen Sanghe. Iwamasa je priznao da je potkraj morao Perryju davati šest do osam tih injekcija dnevno. Perry je u dva mjeseca prije smrti doktorima platio 55 tisuća dolara za svoje "posebno liječenje".

Časopis Vanity Fair napravio je malu anketu među hollywoodskim asistentima i mnogi su iskreno priznali da bi vjerojatno i sami postupili kao optuženi Iwamasa jer se sa zvijezdama, njihovim šefovima, ne može pregovarati. Može ih se moliti da potraže pomoć, ali na koncu ih gotovo svi poslušaju i naprave što se od njih traži.

Uostalom, ti sumnjivi doktori i asistenti već su dugo opće mjesto Los Angelesa. Michael Jackson umro je 2009. od trovanja propofolom koji mu je propisao njegov osobni liječnik. Kao i ketamin, i to je droga koja se koristi za bolničke anestezije.

Poznati hollywoodski producent Don Simpson, koji je između ostalih hitova napravio "Top Gun", "Flashdance" i "Policajca s Beverly Hillsa", predozirao se još 1996. kombinacijom lijekova koje mu je također propisivao doktor, koji je baš kao i asistenti, živio na njegovom imanju, u kući pored bazena. Nakon Simpsonove smrti našli su u njegovu ormaru 2200 bočica lijekova, uredno složenih po abecedi, koje je dobio na recept. I taj njegov doktor sȃm se predozirao kombinacijom lijekova i droga, od valijuma do morfija.

Simpson je imao nekoliko osobnih asistentica na raspolaganju 24 sata dnevno. Jedna od njih tužila ga je za zlostavljanje još 1988. i dobila 2,5 milijuna dolara kao kompenzaciju za emocionalno zlostavljanje. Dok je obavljala jednu od svojih dužnosti, čistila ostatke kokaina po njegovoj kući u kojoj kokainski partyji nisu prestajali, skidao joj je bogove s neba, vrijeđao je, govorio joj da ima mozak za smeće. Njezin zadatak bio je i da vodi dnevnik s imenima i kontaktima prostitutki koje je osobno naručivala za tulume i samog Simpsona, što je također nezakonito u Sjedinjenim Državama. I oni su se izvansudski nagodili.

Ti hollywoodski asistenti plaćeni su i da budu družbenice, da te svoje usamljene šefove "dižu" kad su nezadovoljni, da s njima jedu, da im budu prijatelji na zahtjev. Sva ta ponižavanja često se kompenziraju besplatnom skupom odjećom i obućom i drugim dizajnerskim komadima. No, neki uspijevaju dogovoriti i nevjerojatno visoke plaće, nadnice za strah, ponižavanja i ilegalne radnje, do 250.000 dolara godišnje. I zato mnogi ne napuštaju tu čudnu karijeru nekoga tko si umišlja da ravnopravno sjedi za stolom s "važnima", a zapravo je samo neka vrsta dvorske lude i bespogovornog sluge.

Dok je Kate Middleton, kako je i dalje zovu njezini PR-ovci da je približe puku i prikažu kao neposrednu, gotovo običnu mladu ženu koja se bori s rakom i medijima, s instagramskim filmićem koji je napravio William Warr, kreativni direktor tvrtke koja radi najrazličitije marketinške video filmove, obilježila svoj završetak ciklusa kemoterapije, Meghan je navodno otpustila još jednu u nizu od 18 osoba koje su radile u Montecitu kao šefovi ureda vojvoda od Sussexa. I to su samo glorificirani osobni asistenti koji rade na poslovima za koje zapravo ne postoje jasni zadaci i obaveze, pravilnici ponašanja ili kadrovske službe pa se sve svodi na što brže i što poslušnije izvršavanje zahtjeva šefa ili šefice.

Moram priznati da je meni taj najnoviji video princeze od Walesa - kako su Windsori proveli ljeto u šetnji po šumama, grleći se i smiješeći kao da su se svi okupali u Prozacu - ipak djelovao ishitreno i lažno u tom javnom iskazivanju nježnosti. Kad Kate blago nasloni glavu na Williamovo rame krotkog izraza lica, a on kruto gleda u daljinu, učinili su mi se kao bakica i dedek na klupi u parku. Do jučer, nježnosti u javnosti kraljevskoj obitelji bile su strogo zabranjene. Sad William i Kate nastoje omekšati sliku obitelji u javnosti, glumeći da su sasvim običan par s troje djece koji se muči s njezinom bolešću i živi skromno, uglavnom u prirodi. Neki izvjestitelji iz Buckinghamske palače nazvali su filmić tektonskim pomakom u oslobađanju od rigidnih običaja, pravom slikom ljubavi. No, meni je sve to djelovalo ishitreno kao i prijateljstvo i bliskost hollywoodskih zvijezda i njihove posluge koju časte prihvatljivijom titulom asistenta.

