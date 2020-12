U blagdanskom ozračju dobili smo imena šest finalista ove sezone!

Svih osam natjecatelja omiljenog showa oduševili su žiri svojim nastupima u božićnom ruhu, ali pobjedu može odnijeti samo jedan. U 15. emisiji to je bio Siniša Ružić koji je u izdanju Petra Graše imitirao video spot pjesme ''Fritula''. Kao pobjednik Siniša je mogao izabrati kome će Nova TV donirati 10.000 kuna te je odabrao da to bude udruga za dječju i cerebralnu paralizu CeDePe.

''Bio si jako dobar Grašo. Maska je odlična. Zvučao si kao Grašo. Bio si jako dobar'', rekao je Igor. ''Fritula je zabavna pozitivna pjesma. Jako si zgodan, stalno te gledam. Zasjao si u punom sjaju'', kazala mu je Indira. ''Ovdje nema ni u tragovima Siniše. Zaista si dobio tu Grašinu boju glasa'', komentirala je Nives. ''Bilo je gromoglasno, bilo je sladostrasno, bilo je gorostasno, ali je bilo prvoklasno'', riječi su kojima se Goran osvrnuo na pobjednički nastup u ovoj emisiji.

U petnaestoj emisiji saznali smo i imena finalista, jer natjecanje za pobjednika šeste sezone nastavlja se samo za Marka Braića, Nedu Parmać, Fabijana Pavla Medvešeka i Lu Jakelić, a samo nas tjedan dana dijeli i do velikog finala šeste sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Mario Valentić transformirao se u Halla i Oatsa. Na pozornici je utjelovio obojicu – jedna strana lica i tijela mu je bila maskirana u Halla, a druga u Oatsa, te je otpjevao dobro znani božićni hit, ''Jingle Bell Rock''. ''Više mi se svidjela lijeva strana. Ova desna se više šlepala uz lijevu, ali sam razmišljala kako bih ja da sam polovica nekog entiteta. Bio si jako zabavan i odlično si otvorio emisiju'', rekla je Indira. ''Sve su kreacije dobro došle. Zabavno je, odlično, kako treba i božićno'', rekao je Igor.

Fabijan Pavao Medvešek utjelovio je Placida Dominga i u blagdanskom raspoloženju otpjevao ''Silent Night Holy Night''. ''Ovo je bilo toliko spokojno, dramatično, dostojanstveno i već sam se zamislila u svom krevetu dok mi ti pjevaš uspavanku tim svojim dramatičnim, prekrasnim glasom. Bilo je divno'', rekla je Nives. ''Kad sam vidjela što mu je dodijelila gljiva, malo sam se zamislila hoće li on to moći dobro izvesti. Je li moguće da si i ovo odradio savršeno? Ovo je bila čarolija. Bio si pravi gospodin, samouvjeren, moćan, anđeoski glas'', istaknula je Indira. ''Bilo je dostojanstveno, uznosito, elegantno i točno'', komentirao je Goran. ''Smirio si nas potpuno. Donio si blagdanski ugođaj'', kazao je Igor.

Neda Parmać na pozornicu je blagdansko raspoloženje donijela pjesmom ''Jingle Bells'' u izdanju Gwen Stefani. ''Ovo je bilo savršenstvo božićnog nastupa. Ja bih sve isto ovako, i scenu i kostim. Bila si seksi i zaigrana'', rekla je Indira. ''Bilo je zabavno izuzetno, usudio bih se reći možda i bolje od originala'', rekao je Igor. ''Bila si preslatka, pravi slatkiš, vrckava kao i ona'', rekla je Nives.

Justina Biebera u božićnoj verziji utjelovila je Lana Klingor Mihić. ''Bila si preslatko nestašna, to je milo-nevina faza Justina kad je nastojao biti dobar da ga ujutro dočekaju pokloni'', kazala je Nives. ''U ovom spotu ima nekog futurizma kojeg si prekrasno dočarala'', rekla je Indira dodavši joj da je ''pravi frajer u duši''.

Lu Jakelić transformirala se u Olivera Dragojevića te je poput njega otpjevala pjesmu ''Bijeli Božić''. ''Bilo je predivno. Nije bilo ni traga karikaturi. Taman kad čovjek pomisli da si dodirnula neki svoj perimetar i da nema dalje, ti nas demantiraš i pokažeš da se tu još štošta krije, svakakva predivna čudesa. Nevjerojatna si zaista, svaka ti čast. Predivno'', rekla je Nives. ''Večeras mi se ovo činilo izuzetno potrebnim. Podsjetila si me na neke divne Božiće koje sam imao u životu. Hvala ti na tome'', veli Igor. ''Dirnula si me u srce jer Oliver je bio poseban jer se njega uvijek samo slušalo i to je nastup koji obuzima sva osjetila. Treba znati pogoditi tu emociju, a ti si to uistinu večeras i učinila. Fantastično je. Njega je nemoguće 'skinuti', pogotovo ženi. Međutim, ti si se stvarno jako približila toj boji glasa i tako je bilo lijepo, emotivno, krasno. Svaka čast Lu'', komentirala je Indira.

U izdanje Kylie Minogue ušao je Marko Braić te je zavodljivim glasom otpjevao pjesmu ''Santa Baby''. ''Bio si super. Ovaj show rođen je za tebe ili si ti rođen za njega'', rekla mu je Indira. ''Bilo je sedativno, meditativno i edukativno'', komentirao je Goran. ''Kroz ovih 15 emisija nametnuo si se kao jedan od favorita za prva četiri mjesta idući tjedan'', rekao je Igor.

Marina Orsag ovoga puta transformirala se u Roda Stewarta i otpjevala pjesmu ''Let it Snow''. ''Rašpa je savršena. Dobila si njegovu milozvučnu hrapavost. Znala sam da će ti ovo super leći, da će maska super izgledati'', rekla je Nives. ''Ovaj nastup je dostojan nivoa koji si pokazala u ovoj sezoni'', rekao je Igor.