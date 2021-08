U 60. godini umrla zvijezda filmova za odrasle Victoria Paris: 'Ona je bila jedna i jedina'

Victoria Paris, zvijezda filmova za odrasle, umrla je u 60. godini života nakon borbe s rakom. Paris, pravog imena Sheila Young, je tijekom svoje karijere glumila u više od 100 filmova za odrasle, a u taj posao je ušla još 1988. godine. Prije ovog posla bavila se hrvanjem i manekenstvom te istovremeno radila kao tajnica. Inače, diplomirala je i nutricionizam. Prvi film za odrasle koji je snimila bio je 'Girls of Double D 7', a prvi film u kojem je imala glavnu ulogu snimljen je 1989. godine. Radilo se o porno parodiji 'Live In, Love In' te je u tom filmu glumila i sa svojim tadašnjim suprugom Robertom Bullockom.

Redatelj Axel Braun 1990. je napisao svoj prvi film za odrasle imena 'Fantasy Nights' te je pozvao baš Paris da glumi u njemu. "Bila je vrlo otmjena i imala je auru nevinosti koja se savršeno uklapala u priču koju sam htio ispričati u filmu", prisjetio se te dodao da ona nije pušila, pila niti se drogirala što je bila rijetkost. "Odmah sam primijetio da je izuzetno profesionalna, simpatična i pripremljena. Tijekom godina nekoliko puta naletio sam na nju na filmskom festivalu u Cannesu jer je voljela putovati i uživala je u najboljim stvarima u životu. I iz mog iskustva s njom, ona je bila jedna i jedina", opisao je pokojnu glumicu.

Paris je osvojila i nekoliko nagrada, a 1997. godine je ušla i u Kuću slavnih AVN-a, američkog časopisa koji se bavi industrijom za odrasle.

VIDEO Vjenčanje Katarine Vuco