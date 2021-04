U 53. godini preminula glumica iz Peaky Blindersa, tužnu vijest obznanio shrvani suprug

Filmska, televizijska i kazališna glumica Helen McCrory preminula je 53. godini nakon teške bitke s rakom. O njenoj smrti obavijestio je njezin suprug na Twitteru, glumac Damian Lewis poznat po ulogama u serijama "Domovina" i "Milijarde".

Damian Lewis and wife Helen McCrory attending the Virgin Media British Academy Television Awards at the Royal Festival Hall, London. 12th May 2019

- Slomljena srca javljam vam da je nakon herojske bitke s rakom, moćna i lijepa žena Helen McCrory mirno preminula doma, okružena ljubavlji obitelji i prijatelja - napisao je Lewis na Twitteru dodavši da je preminula onako kako je i živjela - neustrašivo.

McCrory je bila poznata po ulogama u hit seriji Peaky Blinders, gdje je igrala Polly, "Gypsy Queen" te voljenu tetku glavnog lika Thomasa Shelbyja, a iskazala se i ulogom Narcise Malfoy u trima filma o Harryju Potteru. Tamo je glumila suprugu Luciusa Malfoya i Dracovu majku, a između ostalog ostvarila je i uloge u filmovima The Queen i The Special Relationship u kojem je glumila suprugu bivšeg premijera Ujeidnjenog Kraljevstva Tonyja Blaira.

Foto: YouTube Screenhshot

Helen i suprug Damian zadnji su put viđeni u ožujku kada su gostovali u televizijskom programu "Good Morning Britain" gdje su govorili o svom humanitarnom radu organizacije Prince's Trust. Par ima dvoje djece, a zaljubili su se 2003. godine kada su zajedno glumili u predstavi "Five Gold Rings" u Londonu.

Od talentirane glumice mnogi se opraštaju putem društvenih mreža.

