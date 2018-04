Tulumi na farmama otkrili prava lica djevojaka

U Benkovcu je farmer Josip zaposlio Nikolinu da vidi kako se snalazi u kuhinji. Prvi zadatak bio joj je skuhati ručak. Za to vrijeme, Mirjana je komentirala da joj nije jasan odnos Lucije i Nikoline: 'Prvo su prijateljice, a onda najednom kao da pandžama grebu jedna po drugoj!'. Također, Luciji nije jasan Josipov stav prema njoj: 'Od početka ima nešto protiv mene, a ništa mu nisam napravila. Ne znam što mu je!', kazala je Lucija.

Za to vrijeme, kod Hrvoja na farmi cure su se spremale za tulum s tamburašima, a u Mučićima su Irena i Ines 'pacale' meso budući da ih je Denis zamolio da spreme meso za roštilj jer im priređuje tulum.

Ni kod Daria nije bilo ništa manje veselo. Mladi je farmer pozvao tamburaše, a mama je pokušala održati govor, koji je završio smijehom.

'Mene je uvijek strah kad mama nešto počne pričati jer nikad ne znate kako će završiti!', smijao se Dario, a Dijana je komentirala da joj se tulum ne sviđa jer ne voli tamburice.

'Nego, Dario, jesi ti gledao koliko su one pojele?', smijala se Darijeva mama, no Dario je obranio svoje cure. 'Mislim da bi' ti i ja trebali paziti koliko jedemo, a ne one!', kazao je.

I kod Miljenka i Vatroslava bilo je veselo. Martina je komentirala da Valentina voli svojatati stvari i hvaliti se. Vatroslav si je dao truda i pokazao curama kako izgledaju njegove večeri pa je u društvo pozvao prijatelje i sam spremio večeru.

Za to vrijeme, kod Hrvoja su na imanje već stigli tamburaši, a farmer je nestrpljivo čekao da se njegove dame pojave pokraj krijesa, gdje se planira tulum.

Cure su se brzo opustile i zaplesale uz vatru, a uz koju čašicu više nikome nije bilo hladno. 'Cure nisu mogle pratiti moj tempo, ali pokušale su', komentirala je poslije Sandra, koja je ipak malo više popila.

I Denis se potrudio zabaviti djevojke pa je pozvao u konobu prijatelje i harmonikaša tako da ni ondje nije nedostajalo pjesme i plesa.

Ines se nije svidjelo što Denis nije mislio na nju i Irenu pa je zaželjela Hajdukovu himnu, na što je Denis frknuo nosom pa je harmonikaš ipak zasvirao lokalni hit.

U Benkovcu je Mirjana bila ljuta jer su svi otišli spavati, a ona je morala čistiti. 'Nije u redu da nas se vrijeđa i govori nam da smo debele. Mislim, sutra se treba ribati kuhinja, ali ja si neću dozvoliti ponižavanje!', kazala je Mirjana.

A dok se neki žale, drugi tulumare. Dario je svoje cure zabavio uzevši u ruke tamburu, što je impresioniralo Ivonu i Nadin.

Dijana, koja se na kraju najviše opustila, pala je u zagrljaj Darijevom prijatelju. 'Ja vam se pola toga ne sjećam!', tvrdila je.

'Ako je došla radi zabave, onda je to O.K., ali ako nije došla radi zabave, onda nije u redu prema Dariju', komentirala je Nadin njezine postupke.

U Ražancu se Valentina opustila, a Vatroslav je komentirao da mu ona fizički najviše odgovara, no da mora smiriti svoje 'ja'. Kod Hrvoja, uz krijes, cure su zapjevale dalmatinske pjesme, a prijatelji nisu krili oduševljenje Hrvojevim odabirom djevojaka. Curama, pak, nije bilo jasno zašto su svi Hrvojevi prijatelji rastavljeni pa su zaključile 's kim si, takav si'. Sandra se toliko zbližila s jednom od Hrvojevih mačaka da joj je na kraju čak jela iz usta!

No, kome će farmeri jesti iz ruke, ne propustite pogledati sutra od 20 sati na RTL-u.