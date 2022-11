Toma progovorio o odnosu sa Željkom: 'Ona je osoba kojoj vjerujem, vrijedna je toga da dobije moju emociju'

Natjecatelji showa 'Život na vagi' Toma i Željka kroz natjecanje su se iznimno povezali te postali dobri prijatelji, a o svojem odnosu progovorili su na posljednjem vaganju.

U prošlotjednoj emisiji su rekli kako bi voljeli zajedno putovati i ostvariti neke ciljeve koje dosad nisu mogli, a oboje su naglasili kako jedan drugome vjeruju. Na jučerašnjem vaganju istaknuli su kada su jedan drugome bili potrebna podrška.

Naime, Toma je tijekom showa rijetko otvoreno govorio o svojim emocijama, no kada je Željka u pitanju, uspio se raznježiti.

- Toma je jako dobar prijatelj i osoba. S njim je svaki dan nova avantura, svašta mu padne na pamet. Ima tu energiju da te natjera da radiš stvari koje inače ne bi. Ima tu energiju da te povuče, stvarno je pristupačan, ali treba mu vremena dok nekoga upozna i da stekne povjerenje. Već dugo vremena nisam imala tako dobrog muškog prijatelja kao što sam pronašla u Tomi. On je posebna osoba meni u ovoj kući - rekla je Željka.

- Željka je osoba kojoj vjerujem, s kojom mogu razgovarati. Vrijedna je toga da dobije moju emociju - dodao je Toma s osmijehom na licu.

Inače, na jučerašnjem vaganju emisiju je napustila Željkina cimerica Štefica. Ispod žute linije osim Štefice, našli su se i Matea, Boris i Roko, a bivša kapetanica imala je najlošiji rezultat od svih.

- U 'Životu na vagi' pronašla sam sebe - vjerujem da sam svoju psihu svladala nekim dijelom; fizički sam se dovela u lijepi red, daj Bože da to nastavim i vani, a emotivno ne možeš tu biti jak. To su ljudi s kojima sam živjela dva i pol mjeseca 24 sata, ne možeš nijednom ništa zamjeriti. Čast mi je što sam ih upoznala i bilo je lijepo - rekla je te na odlasku dodala kako će se boriti za drugu nagradu i da neće to propustiti.

VIDEO Severina povodom Dana grada Koprivnice napravila veliki tulum za nekoliko tisuća obožavatelja