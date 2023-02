Toma Hanksa u novom filmu će pomladiti pomoću umjetne inteligencije

Glumac Tom Hanks jedan je od onih koji će igrati u novom filmu imena 'Here' redatelja Roberta Zemeckisa. Hanks i Zemeckis već su ranije surađivali na filmu o Forrestu Gumpu te na drugima, a Zemeckis je poznat i po svom radu na filmu 'Back to the Future'.

Novi film poseban je po tome što će se Hanksa digitalno pomladiti uz pomoć umjetne inteligencije, a radnja filma u potpunosti odvija unutar jedne sobe i prati njezine stanare i njihove promjene tijekom mnogo godina.

Tvrtka Metaphysic razvila je novi alat koji se temelji na umjetnoj inteligenciji pod nazivom Metaphysic Live. Za alat su naveli da nudi "fotorealističnu promjenu lica visoke rezolucije i efekte pomlađivanja uživo i u stvarnom vremenu bez potrebe za daljnjim komponiranjem". Ovaj alat će se koristiti i za pomlađivanje glumice Robin Wright u istom filmu.

- Uvijek me privlačila tehnologija koja mi pomaže da ispričam priču - rekao je redatelj Zemeckis.

- Film jednostavno ne bi funkcionirao bez naših glumaca koji se neprimjetno transformiraju u mlađe verzije samih sebe. Metaphysic alati čine upravo to, na načine koji su prije bili nemogući - dodao je redatelj koji je i radije koristio nove tehnologije u svojim filmovima poput filmova 'Who Framed Roger Rabbit?' i ' The Polar Express'.

U filmu 'Here' još bi trebali igrati i Paul Bettany i Kelly Reilly, piše Independent.

Podsjetimo, Hanks je nedavno gostovao u podcastu ReelBlend gdje je otvoreno govorio o svojim ulogama i filmovima u kojima je igrao. Tom, koji je igrao u brojnim kinohitovima, a nagrađen je i Oscarom, otkrio je za koji film u kojem je glumio smatra da se nije dovoljno proslavio. Hanks je kazao da se radi o filmu 'Road to Perdition' (Put do uništenja) iz 2002. godine te objasnio da je to jedan od najboljih filmova u kojima je glumio, no da se taj film ne spominje dovoljno kada se govori o njegovoj karijeri.

- Iz nekog razloga nitko ne spominje 'Road to Perdition', a to je bio nevjerojatno važan film za mene - izjavio je.

- Snimio ga je Conrad Hall, a glumim ja kao Don Moustache sa šeširom, a tu su i dvije filmske ikone: Jude Law i Daniel Craig. Ubio sam ih obojicu - objasnio je te dodao kako ga ljudi uvijek pitaju o kojim će filmovima pričati u budućnosti.

- Ja sam tip koji puno gleda Turner Classic Movies. Što je film iz 1940-ih ili 1950-ih nepoznatiji, to bolje, jer nemam unaprijed stvorene predodžbe o njemu - poručio je.

- Glumac je pokazao i kako je izrazito kritičan prema svom radu te je nedavno kazao da smatra da u svom opusu ima samo četiri filma koja su 'prilično dobra'.

- Nitko ne zna kako nastaje film iako svi misle da znaju. Snimio sam gomilu filmova, a četiri su prilično dobra, barem ja tako mislim. Još uvijek sam zadivljen time kako se filmovi spajaju. Od ideje do titranja slike na ekranu, cijeli proces je čudo – rekao je tada.

Hanks je poznat po ulogama u filmovima 'Forrest Gump', 'Spašavanje vojnika Ryana', 'Terminal', 'Da Vincijev kod', 'Gangsterska petorka', 'Elvis', 'Pinocchio' i drugima, a glumac je poznat i po komedijama i dramskim ulogama. Dodajmo i da je 2002. godine producirao i svoj film 'Moje grčko vjenčanje' koji je postao hit.

