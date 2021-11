Tom Cruise ponovno obožavatelje iznenadio izgledom lica: 'Prestani s filerima!'

Holivudski glumac Tom Cruise (59) početkom listopada sa sinom Connorom (26) otišao je na utakmicu u Oracle Parku u San Franciscu kada se pojavio natečenog lica i potpuno crven. Vidno raspoloženi glumac družio se s fanovima na tribinama i fotografirao s ljudima oko sebe, a brojni su bili iznenađeni kada su ga vidjeli na velikom ekranu na stadionu.

