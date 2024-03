Tko su sinovi Zorana Milanovića? Mlađi se bavi džudom, a stariji radio na televiziji

Predsjednik Republike Hrvatske 57-godišnji Zoran Milanović ovih je dana top tema svih medija! Nakon izjava o tome da će se kandidirati na predstojećim parlamentarnim izborima za premijera Hrvatske, i svrgnuti s vlasti, kako on kaže ozloglašeni HDZ, nitko nije imun na njegovo ime i prezime. O njegovu privatnom životu također se puno piše, a mi smo se odlučili prisjetiti njegova odnosa sa sinovima i suprugom 55-godišnjom Sanjom Musić Milanović.

Nakon što se u srpnju 2022. godine oko mlađeg sina predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića - Marka stvorio veliki skandal, nakon što je u javnost procurilo da je njegova majka Sanja tražila od ravnateljice zagrebačke Klasične gimnazije da mu podigne ocjene iz dva predmeta - odmah nakon u centar pozornosti javnosti došao je i Markov stariji brat - Ante Jakov Milanović. Domaći mediji doznali su u studenom 2022. da je mladić stažirao kod SDP-ovog europarlamentarca Predraga Freda Matića u Bruxellesu, gdje je inače Ante Jakov i rođen.

- Uzimam stažiste na dva mjeseca kako bi što više mladih ljudi moglo proći kroz taj proces, a prije tjedan dana kod mene je počeo stažirati i stariji sin Zorana Milanovića - potvrdio je Matić. Prema pisanju domaćih medija, Ante Jakov definitivno izgledom podsjeća na svog oca, a neko je vrijeme namjeravao krenuti čak i njegovim stopama pa je nakon završetka Klasične gimnazije u Zagrebu upisao studij prava u Nizozemskoj, no ipak, odlučio ga je prekinuti i vratiti se u Hrvatsku.

Neko vrijeme Ante Jakov se bavio i novinarstvom pa je honorarno radio na televiziji Jadran, a prema pisanju medija, to mu je bila samo usputna avantura zato što se u međuvremenu zaposlio u jednom zagrebačkom odvjetničkom uredu. Na društvenoj mreži Facebook dijelio je i fotografije s djevojkom Silvijom Ottinetti, s koju je upoznao na Sveučilištu u nizozemskom Groningenu.

Njegov mlađi brat Marko vodi sportski lifestyle i uspješan je u hrvanju. Istina jest da je zbog mame, uspješne doktorice Sanje Musić Milanović bio top tema medija zato što mu je upravo mama izvršila pritisak na ravnateljicu zagrebačke Klasične gimnazije Zdravku Martinić-Jerčić kako bi se već zaključene dvije ocjene njezina mlađeg sina, nakon gotovo tjedan dana od završetka škole, iz četvorki promijenile u petice. No ipak, taj skandal je iza njih. Osim toga, kada je riječ o Markovu sportskom životu - prvo je trenirao džudo, a nakon što je 2016. na televiziji vidio olimpijski nastup Bože Starčevića odlučio je promijeniti sport. Marko se na međunarodnom kadetskom prvenstvu u hrvanju grčko-rimskim stilom u Zagrebu okitio zlatom u teškoj kategoriji.

- On je izrazito talentiran za hrvanje, ali to nije dovoljno za uspjeh. On ima i takvu 'glavu'. Dođe sat prije treninga i jedan je od zadnjih koji odlazi doma. Još je kadet, ali u klubu i u reprezentaciji je prerastao vršnjake svojim radom. Sad mora početi raditi s juniorima i seniorima - kazao je svojevremeno njegov trener Mario Mihalj za Jutarnji list.

Također, dodao je da je tati Zoranu iznimno drago zbog sinovih uspjeha, naravno kao i svakom roditelju, ali ipak je Marko skroman iako je predsjednikov sin te nikako ne voli isticati očevu funkciju u društvu. Jednom prilikom, hrvatski predsjednik je priznao da je Marko sa zagrebačkog Trnja kao dječak bio divlji i znao se potući. Danas je ipak disciplinirani dečko koji snagu troši samo u dvorani za hrvanje.

Trener je objasnio kako je Marko genetski dobro potkovan zbog očeve strane te je definitivno rođeni teškaš u hrvanju.

Postoji i jedna zanimljivost. Naime, jednom prilikom je na natjecanju mladi Milanović slomio ruku tijekom borbe i pobijedio. - Došao je nama u kut, požalio se da ga boli. Nismo vidjeli da je ruka pukla, a znali smo da je bolji od suparnika. Rekli smo mu da može pobijediti s jednom rukom. I doslovno je jednom rukom bacio protivnika i završio tušem - kazao je ponosni trener i objasnio kako je odmah nakon išao u bolnicu gdje je ustanovljeno napuknuće obje kosti podlaktice. Nakon što je Milanovićev sin slomio ruku, trenirao je s gipsom.

