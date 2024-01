Tko je prva supruga Zdravka Mamića? Vjenčali su se dva puta, a jedan razlog je presudio njihovom braku

Zdravko Mamić zadnjih godinu dana često je viđen u društvu 30 godina mlađe Jelene Planinić u Bosni i Hercegovini gdje živi otkako je pobjegao hrvatskom pravosuđu. Navodno su već neko vrijeme zajedno, a Mamić se rastao od supruge Marine s kojom ima dvije kćeri. To nije njegov prvi propali brak, jer je i prije toga bio u braku i njegova prva supruga je Nada Mamić za koju se čak dva puta ženio i u braku su dobili sina Marija.

- Oženio sam se kad sam imao samo 21 godinu. Ja sam sa svime rano krenuo, po svim parametrima bio sam ispred svoje generacije pa je i ženidba vjerojatno bila posljedica. Svi moji prijatelji bili su stariji od mene, imali su familije, žene, djecu, imali su vikendice, kuće, materijalna bogatstva. Onda sam sanjao kako bi bilo lijepo da to imam i ja pa sam se požurio. Upoznao sam prvu ženu, Nadu, bila je 8,5 godina starija od mene… Upoznali smo se u tom klubu u koji sam izlazio, u Sceni. Ona je bila prezgodna, govorila je pet jezika, završila fakultete u Rimu i Londonu. Bila je jedinica i strašno zgodna. Svi smo plesali na plesnom podiju, a ona je svojem društvu rekla: Kad bih barem još jednom mogla čuti ovu pjesmu. Naćulio sam uši, bila je to pjesma “I can’t stand the rain”. Naravno da sam imao svog DJ-a i da mi je još jednom pustio tu pjesmu. To je bio naš prvi kontakt, nakon toga sam ju pozvao van i krenulo je - otkrio je Zdravko Mamić 2017. za Express kako se rodila ljubav s Nadom.

Kada su se prvi put rastali majka mu je rekla kako je sramota što je napustio suprugu i Zdravko je iz ljubavi i poštovanja prema majci, ali i svojoj supruzi odlučio dati priliku njihovom braku pa su se opet vjenčali. U razgovoru je otkrio kako je Nadina ljubomora presudila njihovom odnosu i priznao je kako je ta ljubomora bila sasvim opravdana jer ne on "švrljao".

- Takva su vremena bila, ja sam bio mlad, gradio karijeru, poslovni čovjek, nije me bilo doma. A ona je željela da budem doma, kao i svaka druga žena koja osjeća opasnost. I tu je došlo do loma, to je jedini pravi razlog. Švrljao sam, nažalost, to su bila takva vremena - priznao je. Tada je rekao kako su i nakon razvoda i nakon njegove ponovne ženidbe i dalje ostali u prijateljskim odnosima te da su izgradili lijep odnos.

