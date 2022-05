Tko je omiljeni Putinov novinar i zloglasni širitelj ruske propagande? Ženio se čak osam puta!

Dimitrij Kiselyov (68) omiljeni je novinar ruskog predsjednika Vladimira Putina. Osim što je poznato da promovira rusku propagandu, u domovini je poznat i po svom šarmu.

Ženio se čak osam puta, a svoju je prvu suprugu Alenu upoznao kada imao samo 17 godina, no njihova ljubav nije dugo potrajala. Nakon što se doselio u St. Petersburg upoznao je Nataliju koje je također oženio, no ni ovaj brak nije dugo potrajao pa se razveo već iduće godine kada se oženio po treći puta s Tatjanom koju je upoznao na fakultetu.

Četvrtu suprugu Elenu upoznao je kada je počeo raditi na jednoj državnoj televiziji, a zajedno su dobili sina Gleba. Iako se tada činilo kako je uspjela smiriti zavodnika to ipak nije bio slučaj. Naime, zbog nove odabranice Natalije je odlučio ostaviti obitelj. Njihova bračna idila potrajala je nešto duže, a Natalija se za supruga brinula i nakon teške prometne nesreće 1995. godine kada je slomio kralježnicu, a prognoze su bile da više neće moći hodati, no nakon oporavka upoznao je svoju šestu suprugu, Britanku Kelly Rochdale. Ona mu je tepala da je ''njezin ruski medo'', no nije mu se svidjelo što podcjenjuje Rusiju i ruski narod pa su se razveli.

Sedmu suprugu Olgu oženio je 2002. godine, a zajedno su sagradili veliko imanje na kojem su imali farmu konja, no ovoga puta supruga je ostavila njega nakon četiri godine braka, no ni to ga nije spriječilo pa se osmi put oženio s Marijom s kojom je dobio još dvoje djece, a u sretnom braku su i danas.

