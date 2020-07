Tko je Hrvatica koja je pobijedila u srpskom realityju? Bivši ju je spasio od veze s poznatim poduzetnikom

Hvala vam svima, nisam vjerovala u sebe, ali ovo je prava Iva Grgurić. Sretna sam, neopisivo. Srce mi lupa – kazala je Iva Grgurić nakon finala srpskog realityja "Zadruga" u kojem je odnijela pobjedu te osvojila 50.000 eura, odnosno 376.000 kuna. Ova 26-godišnja Slavonka sa zagrebačkom adresom je prošlog rujna uselila u vilu s 50 drugih natjecatelja i krenula u igru skandala, zabadanja noževa u leđa, ali i osvajanja simpatija diljem regije.

Naime, samo mjesec dana nakon ulaska u kuću, društvene mreže bile su preplavljene fan profilima čime je potvrdila status favorita ovog, na trenutke, beskrupuloznog showa u kojem je Iva nekoliko puta iskusila i nasilje. Jedna od sudionica, Tara Simov, u prosincu ju je nakon verbalnog sukoba zgrabila za vrat te pokušala gušiti, zbog čega je Grgurić tražila da dotičnu izbace iz vile. Ni mjesec dana nakon toga, našla se u novoj nezahvalnoj situaciji. Naime, tijekom posjeta njezinog prijatelja Dine Subašića u realityju, izbio je fizički obračun zbog toga što je sudionik Vladimir Tomović nasrnuo na njega nakon svađe na temelju nacionalnosti. – Svađa je započela jer je konstantno vrijeđao Zagreb, Hrvatsku i nogometne klubove. Vrijeđao je Ivu koja je moja slaba točka pa sam ga pitao: ''Znaš li što je kodeks navijača?'' S tom rečenicom sam mu htio dati do znanja da na nacionalnoj televiziji nema mjesta mržnji – kazao je Dino koji je tada naletio pod Tomovićeve šake, a kasnije je objasnio da je u reality došao kako bi Ivi iskazao podršku jer ga je boljela nepravda koju joj nanose.

O Ivi su sudionici saznali šokantne stvari nakon "Igre istine", u kojoj je potvrdila glasine da je bila u vezi sa starijim muškarcem, a dok je iznosila bolne detalje o odnosu, nije mogla zadržati suze.

- To je bilo prije šest godina, on je tada imao 60 godina. Tada sam od svojih roditelja pobjegla u Zagreb i iznajmila sam stan. Pronašla sam stan na Maksimiru koji je bio u vlasništvu dotičnog čovjeka. On je u invalidskim kolicima, a s njim me upoznao njegov pomoćnik. Vlasnik je imao svoj kafić i nadala sam se da će on biti mlađa osoba, bila sam mlada i naivna – započela je Iva svoju ispovijest pred kamerama. Ispričala je kako je na početku sve bilo super - on joj punio hladnjak, poslije nije morala plaćati stan i nakon četiri mjeseca upoznala ga je sa svojom majkom. Osim toga, pomagao je njezinim roditeljima i braći te mu bila zahvalna. Sve do trenutka kad ju je jednog rujanskog dana odveo na vrh Sljemena i rekao kako postoji cijena za sve što je radio za nju. - Ja sam mu još uvijek govorila vi. Još uvijek je pomagao mojoj obitelji i tražio je nešto zauzvrat. Pitala sam ga što i kako. On mi na to kaže kako moram shvatiti da ništa nije besplatno. Rekao je da traži da budem s njim i da nemam nikoga drugog. Pitala sam što ako to ne želim. On je bio podvojena ličnost i rekao mi je da spakiram stvari i napustim stan – prepričala je Iva koja je to rekla i svojoj majci, a ova joj je kazala da u životu "treba neke stvari pregrmjeti".

Poslije tri dana nazvala je starijeg gospodina te mu rekla da pristaje na njegove uvjete, a to je potrajalo godinu dana. - Imala sam novac kad god sam htjela, prostitucijom se nisam bavila. Mi smo se svaki dan čuli. Ja sam sa strane imala muškarce, ali on je meni branio da imam ikoga.Ugradio mi je kameru u dnevni boravak, spavaću sobu, imao je listu mojih poziva. Slao je ljude da me provjeravaju. Ljudi moji, taj sav novac koji sam dobila, bio je bezvrijedan! Ja sam tih godinu i po dana bila zatočenik u zlatnom kavezu. Ja opet kažem, kriva sam! - rekla je Iva koja je upoznala tadašnjeg dečka koji ju je zamolio da ne spominje njegovo ime jer su znali da bi moglo biti problema. - Uvijek ću mu biti zahvalna što me spasio od njega! - ispričala je Iva koja je izborila pobjedu u realityju u konkurenciji od 15 natjecatelja.