Tko je glazbenik čiji je rekord oborio Thompson? Talijani ga obožavaju, život su mu obilježile kontroverze

Koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu prodao je 281.774 ulaznica, čime je službeno postao najveći koncert s prodanim ulaznicama na svijetu, u povijesti, priopćili su iz Entrija. Thompson je tako došao na prvo mjesto liste koncerata na kojem se nalaze brojne zvijezde. Naravno, tu se ne broje besplatni koncerti poput Jean Michel Jarrea u Moskvi ili Roda Stewarta u Rio De Janeiru, koji predvode listu s najvećim brojem posjetitelja nekog koncerta. Zanimljivo je da je na toj vječnoj listi koncerata s najprodavanijim ulaznicama dosad na drugom mjestu bila grupa Bijelo dugme, čiji je koncert 2005. na Ušću u Beogradu gledalo 220 tisuća ljudi s plaćenim ulaznicama. Na prvom mjestu s 225.173 prodane ulaznice dosad je bio Vasco Rossi, odnosno njegovog koncert u Modeni 2017. godine.

Vasco Rossi, poznat i jednostavno kao Vasco ili pod nadimkom Il Blasco, rođen 7. veljače 1952. u Zocci (Modena), neosporna je ikona talijanskog rocka. Više od četiri desetljeća njegova glazba, koju karakteriziraju iskreni, često provokativni tekstovi i energični nastupi, odjekuje generacijama Talijana. Samoprozvani "provocautore" (provokativni autor), Rossi je izgradio karijeru na spoju buntovništva, introspekcije i sirove rock energije, prodavši preko 40 milijuna ploča i upisavši se u povijest kao jedan od najutjecajnijih i najomiljenijih glazbenika u Italiji.

Odrastajući u malom mjestu Zocca u Emiliji-Romanji, Vasco je rano pokazao interes za glazbu, potaknut majkom Novellom koja ga je upisala na satove pjevanja. Nakon preseljenja u Bolognu radi studija računovodstva, njegova strast prema glazbi prevladala je nad akademskim ambicijama. Radio je kao DJ, osnovao glazbeni klub Punto Club, a 1975. godine s prijateljima pokreće jednu od prvih talijanskih privatnih radio postaja, "Punto Radio". Upravo je na valovima te postaje sramežljivo počeo puštati svoje prve pjesme.

Njegov prvi singl "Jenny è pazza / Silvia" objavljen je 1977., a godinu dana kasnije slijedi debitantski album "...Ma cosa vuoi che sia una canzone...". Iako prvi albumi nisu odmah postigli veliki uspjeh, pjesma "Albachiara" s drugog albuma "Non siamo mica gli americani" (1979.) postala je evergreen i jedan od njegovih zaštitnih znakova. Album "Colpa d'Alfredo" (1980.) donosi mu nacionalnu pozornost, ali i prve velike kontroverze zbog eksplicitnih tekstova koji su cenzurirani na radiju. Njegovi nastupi na Sanremo Music Festivalu početkom 80-ih dodatno su učvrstili njegovu reputaciju buntovnika. Godine 1982. s pjesmom "Vado al massimo" završava na zadnjem mjestu uz kritike žirija, a 1983. s kultnom "Vita spericolata" osvaja pretposljednje mjesto, navodno zbog stanja opijenosti na pozornici.

Unatoč kritikama, album "Bollicine" (1983.), čija naslovna pjesma aludira na kokain, postaje ogroman hit i potvrđuje ga kao idola nove generacije. Međutim, ovo razdoblje obilježeno je i osobnim borbama – uhićen je zbog posjedovanja droge 1984. godine i osuđen na uvjetnu kaznu. Ove mračne epizode, uključujući borbu s ovisnošću i depresijom, kasnije je pretočio u svoju glazbu.

Od sredine 80-ih, Rossi postaje nezaustavljiv. Albumi poput "C'è chi dice no" (1987.) i "Liberi liberi" (1989.) bilježe ogromnu prodaju, a njegova popularnost tjera ga da koncerte preseli iz klubova na velike stadione, poput San Sira u Milanu, teritorij dotad rezerviran za međunarodne zvijezde. Album "Gli spari sopra" (1993.) postiže deseterostruku platinastu nakladu.

Godine 1995. Rossi je ponovno bio zvijezda na San Siru s dvostrukim koncertom, Rock sotto l'assedio ("Rock pod opsadom"), kojim je protestirao protiv rata u Bosni i Hercegovini. Rossi je pozvao nekoliko bosanskih bendova kao što su Sikter, Lezi Majmune i Protest da nastupe, ali su ga mediji žestoko kritizirali jer prihod nije dat u dobrotvorne svrhe, unatoč činjenici da to nije ni bilo predviđeno.

Devedesete donose i albume "Nessun pericolo... per te" (1996.), s hitovima "Sally" i "Gli angeli" (za čiji je spot angažiran redatelj Roman Polanski), te introspektivniji "Canzoni per me" (1998.). Gubitak bliskog prijatelja i suradnika Massima Rive 1999. godine duboko ga pogađa. U novom tisućljeću nastavlja nizati uspjehe albumima "Stupido hotel" (2001.) i "Buoni o cattivi" (2004.), koji postaje najprodavaniji album godine u Italiji. Godine 2005. prima počasni doktorat iz komunikacijskih znanosti na Sveučilištu IULM u Milanu.

Vrhunac njegove koncertne karijere dogodio se 1. srpnja 2017. godine u Modeni. Koncertom "Modena Park", kojim je proslavio 40 godina karijere, postavio je svjetski rekord prodavši nevjerojatnih 225.173 ulaznice za jedan koncert. Iako je 2011. najavio povlačenje s turneja, vratio se na pozornicu samo dvije godine kasnije, nastavljajući s masivnim turnejama poput "VascoNonStop Live". Njegova diskografija broji preko 30 albuma, a posljednji studijski album "Siamo qui" objavljen je 2021. godine. Njegova glazba i dalje odjekuje, a nedavna pjesma "Gli sbagli che fai" (2023.) korištena je za Netflixov dokumentarac o njegovom životu, "Il Supervissuto".

Vasco Rossi nije samo glazbenik; on je kulturni fenomen u Italiji. Njegove pjesme, koje govore o ljubavi, životu, boli, pobuni i traženju smisla, postale su soundtrack života milijuna ljudi. Kroz svoju dugu karijeru, usprkos kontroverzama i osobnim borbama, uspio je zadržati autentičnost i nevjerojatnu povezanost s publikom. Njegova sposobnost da ogoli dušu i pretvori osobne demone u univerzalne rock himne osigurala mu je status besmrtne legende talijanske glazbe.