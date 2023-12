Tiktokerica pokazala dar koji Tom Cruise svake godine šalje njenom suprugu: Stotine ljudi dobivaju isto

SLUŽBENO ZAVRŠIO ŠTRAJK

Sindikat holivudskih glumaca potpisao je trogodišnji ugovor s najvećim filmskim studijima

SAG-AFTRA je objavio da je 78 posto njegovih članova koji su glasali podržalo sporazume s kućama kao što su Netflix Inc, Walt Disney Co i drugim članovima Saveza filmskih i televizijskih producenata (AMPTP, Alliance of Motion Picture and Television Producers).