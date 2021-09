TikTokerica objavila video, a komentari o tome da izgleda kao Rihanna ne staju: 'Kad izlazi album?'

Dvojnici poznatih već su dobro poznata tema. Neki imaju za cilj izgledati kao poznati pjevač ili glumac te sa zbog toga podvrgavaju raznim operacijama, a drugi nisu ni svjesni svoje sličnosti.

U ovu drugu skupinu ide i TikTokerica Avery koja nije shvatila koliko liči popularnoj pjevačici Rihanni dok joj to nisu rekli njezini pratitelji na ovoj društvenoj mreži. Posebno je to vidljivo u videu u kojim se našalila s filterom koji joj je izobličio lice. Nakon što se filter na kraju videa maknuo, Avery je pokazala da izgledao kao sestra blizanka poznate pjevačice.

Crte i oblik lica, usne, nos, jedina razlika koja upada u oči jest boja kose: popularna pjevačica je brineta, a Avery plavuša. U jednom je trenutku priznala i da cijeli život dobiva komentare o sličnosti s Rihannom, ali da ona tome nije davala na značenju. Objasnila je da je navikla na svoj izgled kao svoj te da s ne doživljava kao Rihanninu blizanku.

Inače, dvojnici često od svoje sličnosti mogu i živjeti, tako i Nathan Meads, dvojnik glumca Brada Pitta. U razgovoru za The Mirror, on je jednom prilikom otkrio da po nastupu zaradi između 200 i 500 funti, što je iznos od 1700 do 4400 kuna.

